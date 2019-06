La Roma cancella il ritiro di Pinzolo per l’incertezza sull’Europa League

Roma - scavalca cancellate de La Sapienza per partecipare a un party notturno non autorizzato : 26enne muore infilzato : È morto dopo 24 ore di agonia un giovane che venerdì sera era rimasto ferito nel tentativo di scavalcare le cancellate dell’università La Sapienza di Roma per partecipare a un party non autorizzato dal rettore. Il 26enne, come riporta Il Messaggero, era stato operato d’urgenza al Policlinico Umberto I nel pomeriggio di sabato, ma non ce l’ha fatta: la recisione dell’arteria femorale è risultata fatale. Sono in corso le ...

Roma - è morto il giovane di 26 anni che era entrato al rave della Sapienza scavalcando la cancellata : E' morto Francesco Ginese, il ragazzo di 26 ricoverato al Policlinico Umberto I dopo essersi reciso l'arteria femorale scavalcando un cancello per entrare ad un rave all'Università...

L'arcobaleno del Roma Pride invade la Capitale : "Il governo vuole cancellarci" : Colorato, festoso, pluralista. Per il venticinquesimo anno consecutivo torna a sfilare per le vie del centro il corteo del Roma Pride per rivendicare i diritti della comunità Lgbtq. Migliaia di persone si sono radunate a piazza della Repubblica, luogo della partenza, assiepate dietro ai carri con le dance hall delle varie associazioni che organizzano l'iniziativa. Il #RomaPride è partito. ...

Corsa Champions. Il pari di Reggio Emilia cancella le speranze della Roma : A questo punto serve davvero un miracolo. Il paReggio di Reggio Emilia infatti cancella le speranze della Roma di agganciare

Internazionali d’Italia Roma 2019 : la pioggia ferma tutto! Programma spostato e rischio cancellazione : Doveva essere un mercoledì da sogno per gli Internazionali d’Italia 2019 ed invece è arrivata la pioggia a mettere in crisi tutto il Programma. Non si gioca al Foro Italico e non lo si farà sicuramente prima delle 11.30 (comunicazione degli organizzatori), ma le previsioni del meteo non promettono nulla di buono e dunque con ogni probabilità l’inizio dei match verrà posticipato ancora. La pioggia dovrebbe essere la grande ...

Tennis : Camila Giorgi non sarà a Roma. L’azzurra si cancella dagli Internazionali d’Italia : Ennesimo forfait di Camila Giorgi: la marchigiana si è infatti cancellata dall’entry list degli Internazionali d’Italia, dove avrebbe fatto la propria comparsa da numero 1 del nostro Paese. L’azzurra, che da tempo è alle prese con un problema ad un polso che l’ha costretta a saltare anche la Fed Cup in Russia e il WTA Premier Mandatory di Madrid, era l’unica nostra giocatrice ammessa direttamente in tabellone al ...