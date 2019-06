Il Progetto che prevede di Iniettare aerosol nell’atmosfera per diminuire le temperature

Università : al via il Progetto europeo Yufe - c'e' anche Tor Vergata : Yufe, Young Universities for the Future of Europe, è una delle 17 alleanze di Università europee scelte dalla Commissione Europea

Progetto Sirius : il buon sonno è fondamentale anche nello spazio : Il buon sonno è fondamentale anche nello spazio. Il Materassificio Montalese collabora al Progetto Sirius, i viaggi spaziali simulati, preparatori per le ambiziose mete interplanetarie, come Marte. La conquista dello spazio, uno dei sogni dell’umanità, è oggi un obiettivo sempre più importante nel quadro di ricerca per le soluzioni ai problemi ambientali e di risorse legati al nostro pianeta. Questo è lo spirito che anima il Progetto spaziale ...

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - Giuseppe Sala : “La dimostrazione che un Progetto ben fatto può vincere” : Non lo si era mai visto così il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Il primo cittadino meneghino, sempre piuttosto misurato nelle sue esternazioni, oggi si è lasciato andare ma le motivazioni sono ben comprensibili. Losanna ha i tratti del Bel Paese perchè la votazione per l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026 ha sorriso a Milano-Cortina. Stoccolma è stata sconfitta e, in un certo qual senso, è una rivincita anche calcistica pensando ...

Il Commissario Ricciardi - Maurizio De Giovanni fa un passo indietro «Non mi riconosco in alcune scelte artistiche - non farò parte del Progetto televisivo» VIDEO ESCLUSIVO : Maurizio De Giovanni dice addio al Commissario Ricciardi e boccia il progetto televisivo «Ho scritto le sceneggiature, ma non condivido alcune scelte artistiche. Mi immaginavo un giovane Andy Garcia con gli occhi verdi» Notizia clamorosa a pochi giorni dall’uscita de “Il pianto ...

Parte dalle Marche il Progetto di rinascita dell’Appennino : Un cartello, un Rapporto nazionale, una proposta per l’Appennino da sottoporre al Governo di Roma e a quello di Bruxelles. L’ambizione è quella di fare dei territori collocati sulla spina dorsale del Paese una “questione nazionale”. L’idea si è fatta concreta in questi giorni a Fabriano, nelle Marche, una delle 14 Regioni italiane che condividono un tratto di questa catena montuosa dove affondano le ...

David Tennant nella serie Netflix Criminal - video col cast del Progetto innovativo che coinvolge 4 paesi europei : Forse la serie Netflix Criminal potrebbe rappresentare un nuovo punto di arrivo per la piattaforma di streaming. David Tennant é il protagonista assoluto di questo progetto che coinvolge più paesi europei (esclusa però l'Italia), ovvero Regno Unito, Francia, Germania e Spagna. La descrizione della serie recita: Entra nella stanza degli interrogatori e scopri 12 storie di crimini unici commessi in Francia, Germania, Spagna e nel Regno Unito. ...

Auto e infrastrutture che comunicano per rendere le strade più scorrevoli e sicure - un Progetto europeo : La Commissione Europea ha deciso di spingere l’adozione in tutta Europa di soluzioni per il trasporto intelligenti e cooperative, al fine di ridurre incidenti e congestione del traffico. L’idea è legata ai progressi finora fatti nel C-ITS, ossia i sistemi di trasporto intelligenti in chiave cooperativa. Permettono ai veicoli di comunicare fra di loro e con le infrastrutture stradali mediante connessioni wireless, in modo da fornire ...

Corleone - un Progetto per il rilancio delle Cascate delle Due Rocche : Il sito della Cascata delle Due Rocche di Corleone si è classificato in centesima posizione nella classifica stata dal Fondo Ambiente Italiano. Un risultato non di poco conto se si pensa che la classifica ha elencato oltre 37 mila siti naturalistici e monumentali italiani. Ora l’amministrazione guidata dal sindaco Nicolosi presenta un progetto per la manutenzione dei sentieri che conducono al celebre Canyon ...

“Progetto turbanti” : a Firenze donne africane insegnano a indossare il copricapo a chi fa chemio : Il progetto nasce dalla struttura di psiconcologia della Ausl Toscana centro e ha come duplice scopo quello della rielaborazione del trauma per le malate e quello di incoraggiare le donne africane a sottoporsi a agli screening attraverso lo scambio di esperienze e narrazioni di vita tra i due gruppi.Continua a leggere

E3 2019 : Griftlands è il nuovo Progetto di Klei Entertainment che sfrutta elementi da card game in modi molto interessanti : Griftlands di Klei Entertainment (Don't Starve, Mark of the Ninja tra gli altri) torna a mostrarsi con un nuovissimo trailer che mostra anche i cambiamenti che hanno caratterizzato il progetto.Questo gioco utilizza un sistema di deck building ed elementi da card game non solo per il combattimento ma anche per trattare con nemici e per creare dei potenziali alleati in grado di sostenerci durante gli scontri più complicati. L'obiettivo degli ...

Elden Ring : il Progetto che unisce From Software e George R.R. Martin nei primi imperdibili dettagli ufficiali che rivelano una finestra di lancio piuttosto vicina : BANDAI NAMCO Entertainment Europe ha annunciato oggi Elden Ring, un vasto Action/RPG fantasy sviluppato da FromSoftware, Inc. sotto la direzione di Hidetaka Miyazaki, per Xbox One, PlayStation 4 e PC. Un'avventura ineguagliabile attende in Elden Ring, il nuovo titolo fantasy creato da FromSoftware, Inc. e BANDAI NAMCO Entertainment Inc. Elden Ring è il più vasto titolo di FromSoftware ed è ambientato in un reame in espansione immerso in una ...

Balle Spaziali - Travaglio smonta 4 fake news : “È vero che Toninelli blocca il Progetto per spostare le grandi navi da Venezia?” : E’ vero, come dice Salvini, che Danilo Toninelli blocca con il solito “no” un bel progetto già confezionato per spostare le grandi navi da Venezia a Marghera? E’ vero che sul Tav ci sono novità perché finalmente si è scoperto che l’analisi costi-benefici del governo è farlocca? E’ vero che Roberto Fico ha dedicato la Festa della Repubblica del 2 giugno non agli italiani, i festeggiati, ma agli stranieri e ai ...

Toscana - il presidente Rossi sulla nave per ripulire mare da plastiche : “Che fine ha fatto il Progetto Sauro” : Il progetto Sauro, prevedeva l’intervento di una nave in grado di rimuovere le isole di plastica che, periodicamente, si formano in mare, in particolare tra Corsica, Gorgona e Capraia.A rilanciarlo è presidente della Toscana, Enrico Rossi, che ha contattato il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, e si rivolgerà anche al presidente della Liguria, Giovanni Toti. “Siamo disponibili a utilizzare altri dispositivi, di concerto ...