Corte dei Conti | “Debito ai limiti | rischi gravi da un taglio choc delle tasse”

La Corte europea dei diritti umani ha confermato la condanna all’Italia per il caso Amanda Knox : La Corte europea dei diritti umani ha confermato la condanna all’Italia per il caso Amanda Knox, la donna statunitense accusata di aver ucciso la studentessa britannica Meredith Kercher a Perugia, nella notte tra l’1 e il 2 novembre 2007, poi assolta

Sea Watch 3 : la Corte dei diritti umani di Strasburgo respinge il ricorso della Ong : La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha respinto questo pomeriggio la richiesta di ricorso dei migranti e dell'equipaggio della Sea Watch 3, la nave di una Ong tedesca che si trova ormai da 13 giorni nel Mediterraneo, nei pressi di Lampedusa, e attende invano di poter entrare in Italia. La giornata più infuocata tra le istituzioni europee e i membri della Sea Watch è stata sicuramente quella di oggi, quando il capitano Carola Rackete ...

La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che la controversa legge sul pensionamento dei giudici in Polonia era contraria alle leggi europee : La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha stabilito lunedì che la controversa riforma sul pensionamento dei giudici in Polonia era contraria alle leggi europee e violava il principio di indipendenza del sistema giudiziario. La riforma, entrata in vigore nel luglio

William e Harry - ancora gelo alla Corte dei Windsor? : Neppure gli auguri di compleanno che il principe Harry e la sua consorte Meghan hanno fatto al principe William sono passati indenni sotto la lente d’ingrandimento dei tabloid. I tabloid non arretrano di un passo e continuano a sostenere che nei rapporti tra William e Harry vi sia ancora il gelo. Di prove, spiegano gli esperti, se ne possono trovare molte: la separazione dei profili Instagram dei duchi di Sussex e di ...

Alcuni passeggeri della Sea Watch 3 si sono rivolti alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo per chiedere di sbarcare : La ong tedesca Sea Watch ha fatto sapere che Alcuni dei richiedenti asilo che da quasi due settimane sono a bordo della nave Sea Watch 3 in attesa che il governo italiano renda disponibile uno dei suoi porti, hanno fatto ricorso

Roma - immobile occupato da CasaPound : per la Corte dei Conti un danno da 4 - 6 milioni allo Stato : Secondo i giudici, che imputano le mancate entrate a 9 dirigenti del Demanio e del Miur, si tratta di un vero e proprio "esproprio"

Immobile occupato da CasaPound - per la Corte dei Conti un danno da 4 - 6 milioni allo Stato : Un danno alle casse dell’erario di 4 milioni e 600 mila euro. È quanto generato dall’occupazione per oltre 15 anni del palazzo a Roma dove c’è la sede di CasaPound a Roma. È quanto calcolato dai magistrati della Corte dei Conti di Roma nell’invito a dedurre che rappresenta una sorta di chiusura delle indagini. A risarcire il danno erariale per omes...

Casapound - Corte dei Conti : “Danno erariale da occupazione - Miur e Demanio risarciscano 4 - 6 milioni di euro” : Un danno alle casse dell’erario di 4 milioni e 600 mila euro. E’ quanto generato dall’occupazione per oltre 15 anni del palazzo a Roma dove c’è la sede di Casapound a Roma. E’ quanto calcolato dai magistrati della Corte dei Conti di Roma nell’invito a dedurre che rappresenta una sorta di chiusura delle indagini. A risarcire il danno erariale per omessa disponibilità del bene e mancata riscossione dei canoni dovranno essere nove dirigenti ...