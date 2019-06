Coppa d’Africa 2019 | orari e programma delle partite di oggi mercoledì 26 giugno Come

oasport

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Iniziail secondo turno di gare nellad’Africa di calcio, con treinnella giornata odierna, a cominciare da quella tra Nigeria e Guineaore 16.30, con Obi Mikel e compagni che in caso di successo metterebbero in cascina il passaggio del turno. Alle 19 toccherà invece all’Uganda, anche lei in odore di qualificazione, che se la vedrà con lo Zimbabwe ancora a 0 punti, cosìla Repubblica Democratica del Congo, che alle 21 affronterà i padroni di casa dell’Egitto, trascinati dal bomber Mohamed Salah. SEGUI COSTA D’AVORIO-SUDAFRICA SU DAZN, CLICCA QUI PER ATTIVARE IL TUO MESE GRATUITO Tutte le sfide dellad’Africa saranno visibili live ed in esclusiva in streaming, sulla piattaforma DAZN, visibile su pc, smartphone, tablet smart tv e altri dispositivi dotati di connessione internet gratuitamente per il primo ...

acmilan : ?????????? #TotalAFCON2019 kicks-off! Cairo’s calling and Franck Kessie is ready to answer! Bonne chance! ??? ?? La Cost… - OfficialSSLazio : ?? Inizia oggi la Coppa d'Africa dell'Angola ?? Boa Sorte @quissanga91! - sscnapoli : Coppa d'Africa, Koulibaly vince con il Senegal nella prima giornata ???? -