Carola | 31 anni | la capitana  che sfida il Viminale |   «La mia vita è stata facile |   per

corriere

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Passaporto tedesco, 31, 5 lingue sul curriculum. I sovranisti di lei dicono che è una figlia di papà, lei invece racconta: «Ho potuto frequentare tre università, sono bianca, tedesca, nata in un Paese ricco e con il passaporto giusto. Quando me ne sono resa conto ho sentito un obbligo morale: aiutare chi non aveva le mie stesse opportunità»

qvantis : RT @GBussacchetti: Sono Carola, il capitano della Sea Watch». Carola Rackete, ha 31 anni, è tedesca, conosce quattro lingue, ha scritto un… - SaverioSturm : RT @43Toto: Una cosa c è da dire che questa ragazza di 31 anni c ha più palle di tutti i politicanti italiani, prendiamo sempre per il culo… - SaverioSturm : RT @nicole287lulu: Tutto il mio sostegno a #Carola #Rackete. Se uno vale uno, capitano per capitano; anche ‘sta volta la piattaforma #Rous… -