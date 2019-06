Buffon potrebbe tornare alla Juventus

huffingtonpost

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Più di una indiscrezione, secondo quanto riporta la Gazzetta dello sport. Per Gianluigiciessere il clamoroso ritorno: contratto di un anno, a 41 anni, e porte aperte per un futuro da dirigente, questo soltanto un anno dopo l’addio del portierone ai bianconeri, per poi approdare al Psg.La trattativa sembra in dirittura d’arrivo.farebbe il vice-Szczesny. Per Mattia Perin, attuale secondo, ladovrà trovare una soluzione altrove.

