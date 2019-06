Blackout a Genova | circa 700 abitazioni e negozi al buio e al caldo dal pomeriggio

meteoweb.eu

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Unsta interessando il quartiere Foce didal700 tra abitazione esono rimasti ale al. Gli impianti semaforici hanno smesso di funzionare, richiedendo l’intervento della polizia locale. In particolare, sono state colpite la zona di via Montesuello e corso Torino, un’ampia area fino a va Zara ad Albaro, via Casaregis, via Barabino, piazza Palermo e corso Italia. In corso gli interventi di riparazione del guasto. Enel ha inviato tre squadre sul posto. L'articolo700ale aldalMeteo Web.