TgBlog | edizione del 25 giugno 2019

TgBlog - l'edizione del 24 giugno 2019 : Dai retroscena alle notizie su Rai, Mediaset e Sky, nell'edizione di oggi, 24 giugno 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si parte con il retroscena sul debutto, a settembre su Raidue, di una striscia quotidiana tratta dal programma radiofonico Radio Social Club, in onda su Radio 2.Si passa, poi, ad un ritratto di Fabrizio Salini, a quasi un anno dalla sua nomina ad amministratore delegato della Rai, ed alla notizia della chiusura di Joi di ...

TgBlog - l'edizione del 22 giugno 2019 : Sono ancora i retroscena Rai a farla da padrone nell'edizione di oggi, 22 giugno 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si parla, infatti, del probabile arrivo di Guillermo Mariotto a Detto Fatto, al posto di Giovanni Ciacci.Retroscena anche sulla presentazione dei palinsesti Rai del 9 luglio a Milano e del one man show che dovrebbe vedere come protagonista Beppe Fiorello a Natale. Spazio anche a Mara Venier ed alla possibile conduzione di ...

TgBlog - l'edizione del 21 giugno 2019 : Non si fermano i retroscena neanche nell'edizione di oggi, 21 giugno 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Come quello, ad esempio, sul Festival di Sanremo 2020, che dovrebbe avere alla conduzione Amadeus e come direttore artistico Mogol, o quello sui programmi che rivedremo in autunno su Raitre.Per la notizie, invece, si parla della polemica lanciata nelle ore scorse da Adriana Volpe contro alcune scelte fatte da Carlo Freccero e della ...

TgBlog - edizione del 20 giugno 2019 : Nuova edizione del nostro notiziario, che parte da alcuni retroscena e anteprime in homepage sul nostro sito. Giornata ricca di news esclusive da Blogo come: La conferma dell'arrivo di Monica Setta su Rai 1 a partire dal 9 settembre con I conti in tasca Carlo Cracco su Rai 2 per il nuovo programma culinario Nella mia cucina (che potrebbe partire il 16 settembre) Lo spostamento di Rocco Schiavone da Rai 2 a Rai 1 per la terza ...

TgBlog - edizione del 19 giugno 2019 : Apriremo il notiziario con i complimenti alla nazionale italiana di calcio femminile che ieri sera, nonostante il risultato negativo, è riuscita ad attrarre poco più di 7 milioni di telespettatori sommando i risultati auditel di Rai 1 e Sky. L'ottimo risultato è uno dei 'sintomi' dell'importanza dello sport in rosa che sta prendendo sempre più piede all'attenzione del pubblico televisivo.Dal calcio al varietà, Renzo Arbore ha in mente un nuovo ...

TgBlog - l'edizione del 18 giugno 2019 : Non mancano le notizie, nell'edizione di oggi, 18 giugno 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si inizia, però, con un'anteprima su Linea Verde-Grand Tour, gli speciali in prima serata dello storico programma di Raiuno di cui vi diamo la data di partenza.Spazio, poi, alla conferenza stampa de Il nostro capitale umano, con Metis Di Meo su Raidue, ed alle dichiarazioni di Mauro Corona, deluso dalla sua esperienza a Cartabianca. Si parla anche ...

TgBlog - l'edizione del 17 giugno 2019 : Due anteprime, nell'edizione di oggi, 17 giugno 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog con le notizie del giorno. Si inizia, infatti, con il retroscena sulle novità a cui si sta lavorando per la prossima edizione de La Prova del Cuoco con Elisa Isoardi, per poi passare all'anticipazione sulla conferma di Quarta Repubblica per la prossima stagione televisiva.Spazio, poi, al daytime estivo di Raiuno, al debutto oggi, con le recensioni di Uno ...

TgBlog - edizione del 14 giugno 2019 : Tanti retroscena targati Blogo nel notiziario di oggi, venerdì 14 giugno 2019. Iniziamo da Music Farm, il reality show che avrebbe dovuto rivedere la luce su Canale 5 (assente dagli schermi dal 2006) potrebbe subire un ulteriore stop.Sempre a proposito della rete ammiraglia Mediaset giunge la notizia di una versione vip di Amici, il talent show condotto da Maria de Filippi. Il programma potrebbe prendere il via nella prossima stagione ...

TgBlog - l'edizione del 13 giugno 2019 : Retroscena, interviste e news, nell'edizione di oggi, 13 giugno 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si parte, infatti, con il retroscena sul possibile ritorno nel sabato sera di Raiuno di Massimo Ranieri, e con i tre nomi presi in considerazione per la conduzione del Grande Fratello Vip.Spazio, poi, all'intervista a Lisa Marzoli, co-conduttrice con Beppe Convertini dello spin-off estivo de La Vita in Diretta, ed a Salvo Sottile, che da ...

TgBlog - l'edizione del 12 giugno 2019 : Un'edizione quasi interamente dedicata alla Rai quella di oggi, 12 giugno 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si apre, infatti, con il retroscena sui prossimi conduttori de La Vita in Diretta, che vedrebbero in pole position Lorella Cuccarini e Milo Infante.Spazio anche all'intervista al co-conduttore, con Lisa Marzoli, dello spin-off estivo del programma, ovvero Beppe Convertini, ma anche al retroscena sul nuovo programma economico di ...

TgBlog - l'edizione dell'11 giugno 2019 : Tra retroscena e notizie, ecco l'edizione di oggi, 11 giugno 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si apre con il retroscena legato al futuro televisivo di Massimo Giletti, che sembrerebbe aver scelto di restare a La 7 nonostante i recenti contatti con la Rai.Spazio, poi, all'intervista ad Alessia Mancini, in occasione della fine della prima stagione di In salotto con Tv8, per poi passare a Rete 4 ed alla notizia degli speciali in prima ...

TgBlog - edizione del 6 giugno 2019 : L'edizione di oggi, giovedì 6, si apre all'insegna delle anteprime e delle interviste. La stagione televisiva 2018/19 volge al termine e si scaldano i motori per la nuova, così come Rai 2 prepara il suo 'nuovo anno' con una new entry: Carlo Cracco. Il popolare chef entra in casa Rai con un dating show tutto da scoprire.Spazio ai microfoni di Blogo con le interviste a Milly Carlucci, conduttrice del nuovo programma di Rai 5 Il sogno del podio al ...

TgBlog - l'edizione del 5 giugno 2019 : Sono davvero numerosi i retroscena e le anteprime nell'edizione di oggi, 5 giugno 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si parte, infatti, con il retroscena sul varietà con Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada che dovrebbe andare in onda il prossimo autunno su Raiuno subito dopo Tale e Quale Show, per poi passare alle voci sulla possibilità che Monica Setta possa essere la prossima direttrice di Raidue.Per i retroscena, anche quello sullo ...

TgBlog - edizione del 4 giugno 2019 : Ricca edizione del notiziario di TvBlog che oggi si apre con le anteprime blogo di giornata in primo piano sul nostro sito: con l'approdo di Castrocaro su Rai 2, l'edizione 2019 vedrà alla conduzione Belen Rodriguez e Stefano de Martino. La coppia condurrà l'appuntamento musicale a fine estate.A proposito della seconda rete Rai, un'altra anteprima riguarda Metis di Meo, la conduttrice che dal 22 giugno sempre sulla seconda rete sarà al timone di ...