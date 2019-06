SCIOPERO 25 GIUGNO 2019 TRASPORTI ROMA Atac | bus e metro | ZTL diurne non in vigore

SCIOPERO 25 giugno 2019 trasporti Roma/ Agitazione al via : stop fino alle 17 : Sciopero 25 giugno trasporti Atac Roma: inizia l'Agitazione, mezzi pubblici capitolini fermi fino alle 17:00 di stasera. Tutti i dettagli

Lo SCIOPERO di Alitalia previsto per il 24 giugno è stato rimandato al 26 luglio : Lo sciopero del personale di Alitalia previsto per lunedì 24 giugno e proclamato dai sindacati ANPAC, ANPAV e ANP, è stato rimandato al 26 luglio. Lo ha annunciato la Federazione Nazionale del Trasporto Aereo (FNTA), che riunisce piloti e assistenti di

Aeroporti : Enav - il 24 giugno SCIOPERO a scalo Cuneo : Roma, 19 giu. (AdnKronos) - sciopero all'aeroporto di Cuneo il 24 giugno. Lo rende noto l'Enav. Le organizzazioni sindacali Uiltrasporti e Unica, si legge, hanno indetto uno sciopero locale presso l’aeroporto di Cuneo dalle 13 alle 17.

Lo SCIOPERO di domani dei mezzi di trasporto Atac a Roma è stato rinviato al 25 giugno : Il prefetto di Roma ha obbligato alcuni sindacati a spostare uno sciopero dei mezzi di 24 ore previsto per giovedì 20 giugno. Lo sciopero era stato indetto dall’Unione Sindacale di Base e da Or.S.A. TPL, che lo hanno spostato a

SCIOPERO aerei 24 giugno : protesta del personale di Alitalia e voli a rischio : Nel corso della prima parte del mese di giugno abbiamo assistito ad una serie di agitazioni sindacali. Gli scioperi nel settore dei trasporti proseguiranno anche nelle prossime settimane. Tra le proteste più importanti si segnala lo stop da parte del personale navigante delle società facenti capo al Gruppo Alitalia. La data da cerchiare in rosso sul calendario sarà quella di lunedì 24 giugno 2019. A proclamare lo Sciopero nazionale di 24 ore ...

MILANO - SCIOPERO MEZZI ATM OGGI/ 13 giugno - funziona solo metro M1 : info treni : SCIOPERO MEZZI Atm MILANO, OGGI 13 giugno. 3 linee metro ferme, regolare la circolazione della M1. Stop trasporti Lombardia: info e corse treni

SCIOPERO ATM OGGI 13 GIUGNO/ Milano e non solo : gli orari completi dell'agitazione : SCIOPERO Atm previsto per OGGI, 13 GIUGNO 2019. A Milano e non solo, i mezzi pubblici subiranno cancellazioni o ritardi: ecco i dettagli

SCIOPERO 20 giugno 2019 Roma : treni - aerei e mezzi pubblici. Le fasce : Sciopero 20 giugno 2019 Roma: treni, aerei e mezzi pubblici. Le fasce L’ultimo giorno di primavera potrebbe essere decisamente movimentato, per chi vive a Roma. L’Unione Sindacale di Base (USB) ha di fatto proclamato Sciopero dei trasporti pubblici per 24 ore. Qualche giorno dopo – il 24 giugno – sarà la volta dello Sciopero di City Liner (gruppo di Alitalia). In questo caso, a convocare lo Sciopero è ...

SCIOPERO 13 giugno 2019 : treni e mezzi pubblici Milano - le fasce garantite : Sciopero 13 giugno 2019: treni e mezzi pubblici Milano, le fasce garantite Nuovo Sciopero in Lombardia. Giovedì 13 giugno 2019 le Segreterie Regionali di FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI hanno proclamato uno Sciopero Regionale del Trasporto Pubblico Locale di 4 ore per “la condizione di grave incertezza circa le risorse da destinare al settore del Trasporto Pubblico Locale a seguito del congelamento dei finanziamenti nazionali al comparto ...

SCIOPERO trasporti a Roma : mezzi pubblici Atac fermi il 20 giugno : Nel corso del mese di giugno saranno in programma numerosi scioperi nel settore dei trasporti. Tra le giornate più critiche ci sarà quella di giovedì 20 giugno 2019, quando a Roma incroceranno le braccia per 24 ore i lavoratori di Atac. Il personale viaggiante dell’azienda capitolina non garantirà il servizio dalle ore 8:30 alle ore 17:00 e poi dalle ore 20:00 fino al termine della giornata. A proclamare questa protesta sindacale è stato USB ...

SCIOPERO del lavoratori su treni - bus e aerei dal 20 al 24 giugno : I sindacati hanno proclamato nuovi scioperi del trasporto pubblico in diverse località d’Italia. In particolare alcuni scioperi locali che inizieranno giovedì 20 e termineranno lunedì 24 giugno. Scioperi degli autobus a Roma e Reggio Emilia Il primo Sciopero dei mezzi pubblici ci sarà giovedì 20 giugno 2019 nella città di Roma. Ad incrociare le braccia sarà il personale della società Atac, che sciopererà per 24 ore. Lo hanno proclamato i ...

SCIOPERO metalmeccanici venerdì 14 giugno - 8 ore di stop e manifestazioni in piazza : La protesta indetta da Fiom-Cgil, Uilm-Uil e Fim-Cisl. Le tute blu incroceranno le braccia per otto ore in tutta Italia scendendo anche i piazza in tre diverse manifestazioni organizzate in contemporanea a Milano, Firenze e Napoli con la partecipazione dei segretari dei tre sindacati confederati.Continua a leggere

Lavoro - SCIOPERO dei metalmeccanici il 14 giugno : “Si contrastino delocalizzazioni”. Manifestazioni a Milano - Napoli e Firenze : I metalmeccanici incrociano le braccia per 8 ore il 14 giugno per chiedere al governo di rimettere Lavoro e investimenti al centro dell’agenda, oltre a misure per combattere le delocalizzazioni e il sostegno all’occupazione. E un primo segnale in vista del rinnovo del contratto nazionale in scadenza a fine anno. Lo sciopero nazionale è stato indetto da Fiom-Cgil, Uilm e Fim-Cisl per il prossimo venerdì e prevede tre Manifestazioni in ...

Domani - venerdì 7 giugno - ci sarà uno SCIOPERO di Trenord : Riguarderà tutti i dipendenti dell'azienda e durerà 8 ore, dalle 9 alle 17: possibili disagi anche per il servizio Malpensa Express