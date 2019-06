Raggi | porta a porta a San Lorenzo | spiegheremo a breve procedura

Pd ha chiesto dimissioni Raggi : 3 anni senza operere hanno portato Roma allo sbando : Roma – L’emergenza rifiuti. L’assenza di progetti strategici per la citta’. La chiusura delle stazioni della metro e la crisi di Atac e di Roma Metropolitane. E poi il fallimento del piano nomadi, il pasticcio dello stadio della Roma, le buche eterne. Questa la parte piu’ importante della lunga lista di inefficienze e di problemi “creati dal sindaco di Roma, Virginia Raggi”, in questi tre anni alla guida ...

Taodue porta Il CoRaggio di Ilaria su Canale 5 dopo il successo di Sulla mia pelle : Ilaria Cucchi ha ispirato la nuova fiction : In realtà non sappiamo ancora con precisione se si tratterà di una fiction o un film per la tv, fatto sta che Taodue ha annunciato Il Coraggio di Ilaria ufficialmente e via social con una foto con al centro Ilaria Cucchi. Tanto è bastato per creare scalpore intorno al nuovo progetto destinato a Canale 5 e che da gennaio inizierà a prendere forma con le prime riprese in vista della messa in onda per l'autunno 2020, salvo cambiamenti. Al centro ...

Alberto Urso Raggiunge un importante traguardo dopo Amici 18 : Amici di Maria De Filippi: Alberto Urso ha conquistato il disco d’oro Queste settimane sono state davvero molto importanti per il popolare tenore Alberto Urso. Difatti quest’ultimo ha vinto l’ultima edizione del Serale di Amici, riuscendo a battere la temibilissima rivale Giordana Angi. Ma le soddisfazioni per l’ex concorrente del talent show più seguito in Italia non sono affatto finite qua. Cos’altro è successo? ...

L’abuso dei dispositivi di monitoRaggio del sonno potrebbe portare all’insonnia : Stando a quanto riportato da The New York Times, smartwatch e smartband con monitoraggio del sonno potrebbero finire per avere un effetto negativo L'articolo L’abuso dei dispositivi di monitoraggio del sonno potrebbe portare all’insonnia proviene da TuttoAndroid.

Raggi : portati a termine lavori su tratto finale Viale delle Terme di Caracalla : Roma – “Completati i lavori sul tratto finale di Viale delle Terme di Caracalla, all’altezza degli archi, nel centro della citta’. È stata rifatta la pavimentazione e ripristinato il sistema di smaltimento della pioggia di una delle strade storiche di Roma, riportando la viabilita’ alla normalita’. I lavori sono stati realizzati dal Dipartimento SIMU in collaborazione con la Soprintendenza di Stato dopo ...

Giancarlo Magalli porta in tribunale la sorella : Raggiro da centinaia di migliaia di euro al cugino : Una brutta storiaccia di soldi e di beghe famigliari. Come si legge su Il Giornale, è approdata a Palazzo di giustizia la lite in famiglia tra il conduttore Rai Giancarlo Magalli e la sorella Monica. Il primo avrebbe dichiarato che la seconda "si è comportata in maniera scorretta nei confronti di no

Casal Bruciato - la sindaca Raggi va a trovare la famiglia rom e viene insultata : “Mafiosa - schifosa. Portali a casa tua” : La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è andata a trovare le 14 persone di origine rom assediate da ieri dagli abitanti del quartiere casal Bruciato fomentati dai movimenti di estrema destra. Al suo arrivo, è stata accolta dagli insulti e da frasi ingiuriose, mentre la polizia la scortava all’interno del palazzo. Video Facebook/Adriano Cedroni L'articolo casal Bruciato, la sindaca Raggi va a trovare la famiglia rom e viene insultata: ...

