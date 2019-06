Pd Roma | no a odio e esclusione | noi da parte di #IoAccolgo

Pensioni - presentate 150mila domande per quota 100 : Roma - Milano e Napoli formano il podio : Sono 150.099 le domande per andare in pensione in anticipo con quota 100. A Roma boom di richieste (11.559), mentre Sondrio (303) è il fanalino di coda in questa speciale classifica. Ancora in calo le domande rispetto al mese precedente, come già successo a marzo e aprile, quando il numero di richieste si era dimezzato.

Fiera di Roma : dispiaciuti per episodio vicino nostri cancelli - servizi pulizia mai passati : Roma – “Leggiamo con sgomento la notizia delle bimbe che hanno rischiato l’avvelenamento per avere ingerito bacche tossiche tra l’erba alta nella zona limitrofa ai nostri cancelli di Fiera Roma. Purtroppo e’ un incidente annunciato e che si sarebbe forse potuto evitare. Almeno negli ultimi tre anni Ama non e’ mai passata ne’ altri servizi analoghi per il decoro e la pulizia sono stati erogati, con i ...

Milano e Roma - le città dell'odio : record di tweet al veleno contro migranti e donne : L'amore non vince sempre sull'odio, almeno sui social network. Anzi, cresce sempre più come rivelano i dati della Mappa dell'Intolleranza, elaborati da Vox-Osservatorio italiano...

Taekwondo - Grand Prix Roma 2019 : Vito Dell’Aquila e Martina Corelli protagonisti - alla squadra azzurra manca soltanto il podio : La suggestiva e prestigiosa cornice del Foro Italico di Roma ha ospitato nel fine settimana la prima tappa del World Taekwondo Grand Prix 2019, massimo circuito internazionale della disciplina che raccoglie gli interpreti di primo piano del panorama internazionale e assegna punti importantissimi per la graduatoria di qualificazione olimpica. Il pubblico italiano ha assistito ad uno spettacolo di assoluto valore: la spedizione azzurra, giovane e ...

Taekwondo - Grand Prix Roma 2019 : Martina Corelli ai piedi del podio nei -49 kg - Simone Alessio fermato da un infortunio : Cala il sipario sul World Taekwondo Grand Prix di Roma. Al Foro Italico si è svolta la terza ed ultima giornata di gare e anche oggi gli azzurri non sono riusciti a trovare l’acuto. L’Italia chiude quindi senza podi questa prima tappa stagionale. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Nei -49 kg Martina Corelli si ferma ai quarti di finale, sconfitta 18-10 dalla russa Elizaveta Ryadninskaya, che salirà poi sul gradino più alto del podio, ...

Fnsi dopo l'inchiesta di Repubblica sul caso Roma : intollerabile clima d'odio verso i giornalisti : Il segretario Lorusso incontra Carlo Bonini e Marco Mensurati autori dell'articolo. La solidarietà dell'Ordine nazionale

Il Papa in Romania : l’appello a non cedere alla cultura dell’odio : L'articolo Il Papa in Romania: l’appello a non cedere alla cultura dell’odio proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Atac contro ‘Roma fa schifo’ : ci muoveremo per vie legali - basta odio su social : Roma – Atac in un post pubblicato su Facebook fa sapere che “si riserva ogni piu’ opportuna azione legale nei confronti del blog ‘Roma fa schifo’ che, prendendo spunto dai fatti che hanno coinvolto un nostro autista in servizio sulla linea 786, sospeso e sottoposto a provvedimento disciplinare a causa di un fatto molto grave, ha colto l’occasione- senza effettuare i doverosi controlli prima della ...

Lotta greco-Romana - Ranking Series Sassari 2019 : Nikoloz Kakhelashvili trionfa nei -97 kg - Italia sul podio anche con Freni e Sandron : La prima giornata del Memorial Matteo Pellicone, valevole anche come tappa delle Ranking Series, ha visto una buona Italia nella Lotta greco-romana con un bottino complessivo di tre piazzamenti sul podio davanti al pubblico casalingo del Pala Serradimigni di Sassari, in Sardegna. Il grande protagonista della giornata inaugurale della manifestazione per quanto riguarda i colori azzurri è stato Nikoloz Kakhelashvili, trionfatore nella categoria ...

CasaPound e Forza Nuova - 65 indagati a Roma per i disordini a Casal Bruciato e Torre Maura. Tra i reati odio razziale : La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati 24 persone, appartenenti ai movimenti di estrema destra CasaPound e Forza Nuova, in relazione ai disordini scoppiati nella zona di Casal Bruciato, periferia est della Capitale, per l’assegnazione ad una famiglia rom di una casa popolare. Altre 41 persone, tutte appartenenti ai due movimenti, sono indagate per gli episodi quasi identici di Torre Maura, anche in questo caso zona orientale ...

Roma - Lucano alla Sapienza : “Salvini contestato anche in Calabria - ma è lui che ha creato clima di divisione e odio” : Il sindaco di Riace Mimmo Lucano è stato accolto nel primo pomeriggio alla Sapienza a Roma da alcune migliaia di studenti che hanno occupato Piazzale Aldo Moro dove il movimento di estrema destra Forza Nuova aveva annunciato un presidio per impedire proprio a Lucano di parlare nella facoltà di Lettere. “Sono emozionato – ha detto Lucano che era atteso ad una conferenza sulla convivenza alla Sapienza – non mi aspettavo di ...

Casal Bruciato - odio e convivenza ai bordi di Roma. Dal Papa la famiglia rom. l'uomo del 'ti stupro' il primo indagato : Identificati e denunciati alcuni autori delle minacce. Il Pontefice ha incontrato la famiglia assegnataria dell'alloggio e 500 rappresentanti di gruppi Sinti e rom e ha condannato odio e violenze

Giro di Romandia 2019 – Roglic si prende 5ª tappa e vittoria finale - Rui Costa e Thomas sul podio : Il corridore della Jumbo-Visma vince la crono finale, imponendosi anche nella generale davanti a Rui Costa e Thomas Si conclude con il successo di Primoz Roglic il Giro di Romandia 2019, il corridore della Jumbo-Visma si impone nella crono finale, valida per la quinta e ultima tappa della corsa. Lo sloveno chiude con il tempo di 19’58”, battendo Victor Campenaerts di 13 secondi e Filippo Ganna di 15 secondi. Nella classifica ...

La Roma Appia Run nel segno di Bikila e degli atleti africani : podio maschile tutto marocchino - Inglese seconda tra le donne : Domenica 28 aprile 2019, la giornata dedicata alla Roma Appia RUN, è stata una grande festa dello sport per Roma e per tutto il mondo podistico capitolino. Circa 7000 i partecipanti alla manifestazione di corsa su strada competitiva sulla distanza dei 13 km e non competitiva sulla distanza di 4 e 13 km, organizzata da ACSI con la collaborazione di ACSI Italia atletica e di ACSI Campidoglio Palatino, con il patrocinio di CONI, Fidal, Roma ...