Nadal contro Wimbledon | perche’ Federer numero due?

Roland Garros 2019 : è il giorno della finale maschile. Rafael Nadal carico contro i dubbi sul recupero di Dominic Thiem : Court Philippe Chatrier, Parigi, ore 15. L’appuntamento con la finale del Roland Garros, dopo una seconda settimana estremamente complicata, è arrivato. I protagonisti sono gli stessi di un anno fa: da una parte Rafael Nadal, dall’altra Dominic Thiem. I due giocatori hanno semplicemente confermato il loro status di migliori al mondo sulla terra rossa. Se per Nadal questo non sorprende, essendo il mancino di Manacor il più dominante ...

Roland Garros 2019 - Dominic Thiem in finale contro Nadal! Battuto Novak Djokovic dopo una battaglia infinita : Neverending story: si chiude dopo due giorni, divisi in quattro round, per complessive quattro ore e quattordici minuti di gara la seconda semifinale del torneo maschile del Roland Garros, al termine della quale il numero quattro, l’austriaco Dominic Thiem, batte la testa dei serie numero uno, il serbo Novak Djokovic, con il punteggio di 6-2 3-6 7-5 5-7 7-5, e domani affronterà nell’atto conclusivo l’iberico Rafael Nadal, che ...

Roland Garros 2019 - Rafael Nadal : “Un piacere giocare contro Federer. Sono contento della finale - è il torneo più importante” : Rafael Nadal ha letteralmente dominato l’attesissima semifinale del Roland Garros contro Roger Federer, imponendosi in tre rapidi set e chiudendo la contesa in poco più di due ore: tutto estremamente facile per lo spagnolo che ha liquidato lo svizzero con grande disinvoltura, non c’è stata partita sulla terra rossa di Parigi e così il mancino di Manacor ha fatto suo il 39esimo confronto contro il suo grande rivale. Il tennista ...

LIVE Federer-Nadal - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 3-6 4-6 1-2 - l'elvetico subisce il break! Nadal in controllo

Roland Garros 2019 : Nadal e Federer in carrozza ai quarti - Wawrinka vince il match show contro Tsitsipas : Verrebbe da dire: giornata per la palati fini. Definizione che può starci se si parla di questo inizio di seconda settimana del tabellone maschile del Roland Garros 2019. Tanti i giocatori di spicco presenti e si può affermare che le attese non sono state deluse. Nel secondo match del “Philippe Chatrier” Roger Federer era atteso al confronto con l’argentino Leo Mayer (n.68 del mondo). Appare chiaro che il campione elvetico sia ...

Roland Garros 2019 : Rafael Nadal domina contro l’argentino Londero ed accede ai quarti di finale : Roger Federer chiama e Rafael Nadal risponde. Proprio come lo storico rivale, lo spagnolo ha dominato il suo ottavo di finale, sconfiggendo in tre set l’argentino Juan Ignacio Londero, numero 78 del ranking ATP, con il punteggio di 6-2 6-3 6- dopo due ore e sedici minuti di gioco. Ottima prestazione del numero due del mondo, che arriva ai quarti di finale senza praticamente mai soffrire e concedendo un solo set (nel terzo turno contro ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : 29 maggio - Berrettini perde il primo set contro Ruud. Nadal domina e sfiderà Goffin : la Francia piange Gasquet - Mladenovic e Tsonga : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dell’edizione 2019 del secondo Slam dell’anno, il Roland Garros, che sta sviluppandosi sui campi in terra più famosi del mondo, a Parigi. E’ il giorno del ritorno in campo di Roger Federer e Rafael Nadal. Entrambi sono attesi da avversari tedeschi, che rispondono ai nomi di Oscar Otte per lo svizzero e Yannick Maden per lo spagnolo: giocatori attivi soprattutto nel ...

Roland Garros – Nadal - che dolore : entra e sbatte la testa contro una telecamera! [VIDEO] : Gaffe all’esordio nel Roland Garros per Rafa Nadal: il tennista maiorchino entra e sbatte la testa contro una telecamera Quando Rafa Nadal entra in campo al Roland Garros le attenzioni del pubblico e delle telecamere sono tutte per lui. E se i tifosi solitamente non rappresentano un problema, ma anzi un incentivo, le telecamere a volte posso essere un ‘duro ostacolo’. Chiedere allo stesso Rafa Nadal per avere conferma. ...

Roland Garros 2019 : esordio agevole per Rafael Nadal. Lo spagnolo domina contro il tedesco Hanfmann : Meno di due ore. Questo è quanto durato l’esordio nel Roland Garros 2019 per Rafael Nadal. Lo spagnolo ha sconfitto in tre set il tedesco Yannick Hanfmann, numero 180 del mondo, con il punteggio di 6-2 6-1 6-3. Un primo turno veramente agevole per il numero due del mondo, che punta a conquistare lo Slam parigino per la dodicesima volta. Hanfmann ha subito l’occasione di strappare il servizio a Nadal in apertura di match, ma il ...