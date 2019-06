Marco Tardelli all' HuffPost | Forza azzurre gentili

huffingtonpost

(Di martedì 25 giugno 2019) “Con il loro calcio gentile, sono rimaste le uniche a portare avanti il tricolore ma spero che il movimento femminile ora abbia continuità". Che cresca e non rimanga un fuoco di paglia., eroe mundial per eccellenza, a poche ore dagli ottavi di finale con la Cina, non vede alcuna differenza tra il calcio dellee quelle dei loro colleghi: ”È calcio, punto”. E quindi è l’ora di vincere e, dettaglio non da poco, di iniziare a guadagnare, da professioniste, come gli uomini., è riuscito a vedere le partite?Sì, qualcuna. Quella con l’Australia e parte di quella con il Brasile. Beh, la squadra si è impegnata, ha carattere, ha voglia. Eppoi, va detto, dopo l’eliminazione degli Under 20 e 21 maschili, sono rimaste le uniche a portare avanti i nostri colori.Se l’aspettava un successo ...

