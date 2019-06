Katia Fanelli e Vittorio | amore finito prima di Temptation Island?

Temptation Island 2019 - Katia Fanelli rifatta? (foto) : Katia Fanelli è sicuramente il personaggio, con maggior carisma, della nuova edizione di 'Temptation Island'. La 'fotonica' influencer, che, su Instagram, sfoggia un fisico mozzafiato e pose da navigata pin up, si è subito lasciata affascinare dai possenti single del programma, tanto da voler mettere in discussione il rapporto con il fidanzato Vittorio Collina.prosegui la letturaTemptation Island 2019, Katia Fanelli rifatta? (foto) ...

Temptation Island : Katia Fanelli Prima e Dopo - La Metamorfosi Grazie ai Ritocchi! : Un cambiamento radicale nel look per Katia Fanelli, la nuova eroina di Temptation Island 2019. Ciglia finte, Capelli platinati e labbra rifatte, per una Metamorfosi che l’ha portata da Rimini fino alle luci della ribalta. Ecco Katia Fanelli Prima e Dopo i Ritocchi! Senza ombra di dubbio Katia Fanelli si è dimostrata la vera protagonista della Prima puntata della nuova stagione di Temptation Island. Programma di canale 5 che ha riaperto i ...

Temptation Island : una delle fidanzate - Katia Fanelli - irriconoscibile dopo i ritocchini. Guarda le Foto del ‘prima’ : Diciamolo chiaramente, Katia Fanelli è stata la vera protagonista della prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. Da quando ha voluto ammirare da vicino gli addominali dei tentatori, fino ai suoi ‘Fotonici’ random,... L'articolo Temptation Island: una delle fidanzate, Katia Fanelli, irriconoscibile dopo i ritocchini. Guarda le Foto del ‘prima’ proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

La Paris Hilton dei poveri! Katia Fanelli piange perché non sente la mancanza del fidanzato a Temptation Island : La fidanzata "fotonica" di "Temptation Island 6", Katia Fanelli, può dirsi una delle protagoniste più criticate del docu-reality sui tradimenti. "La Paris Hilton dei poveri!", si legge tra i commenti. Lo scorso lunedì 24 giugno, è partita la nuova edizione di Temptation Island, il programma sui tradimenti prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. La prima puntata ha visto le coppie di fidanzati presentarsi al ...

Katia Fanelli gela Vittorio a Temptation Island : “Non mi manca” : Temptation Island, Katia Fanelli non è felice al fianco di Vittorio: la confessione La prima puntata di Temptation Island 2019 è iniziata da pochissimo, ma ci sono già stati diversi colpi di scena che hanno lasciato tutti di stucco. E la coppia che ha fatto più discutere è stata indubbiamente quella composta da Katia Fanelli e Vittorio Collina. Il motivo? Lei ha espresso più di qualche perplessità sul suo fidanzato, tanto da arrivare a dire a ...

Katia Fanelli : età - altezza - peso - fidanzato e figli : Katia Fanelli è una delle protagoniste dell’edizione 2019 di Temptation Island. La ragazza ha infatti deciso di mettersi alla prova insieme al suo fidanzato Vittorio Collina. Dopo aver preso il diploma presso l’istituto alberghiero, si è trasferita a Ravenna per cercare la propria indipendenza economica. Oggi lavora come cameriera e come commessa all’interno del centro commerciale Le Befane. Sul suo conto non abbiamo molte notizie, sebbene abbia ...

