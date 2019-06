Iran su tutte le furie | Trump afflitto da ritardo mentale Chiusa per sempre la via

huffingtonpost

(Di martedì 25 giugno 2019) La decisione del presidente Usa Donalddi sanzionare direttamente la Guida suprema della Repubblica islamica dell’, l’ayatollah Ali Khamenei, fa infuriare Teheran. I toni sono apocalittici, con l’che dichiara “per” la via diplomatica con una Casa Bianca “afflitta da” (cit. il presidenteiano Hassan Rohani).“Imporre sanzioni sterili contro la Guida suprema dell’(l’ayatollah Ali Khamenei) e il capo della diplomaziaiana (Mohammad Javad Zarif) significa la chiusura in modo permanente della via della diplomazia con l’amministrazione”, ha scritto su Twitter il portavoce del mistero degli Esteri di Teheran, Abbas Mousavi.“L’amministrazionesta distruggendo tutti i meccanismi internazionali stabiliti per mantenere il mondo in pace e ...

