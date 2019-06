Ferrari | Ghezzi | Ocone Un mare di stelle a Riccione

vanityfair

(Di martedì 25 giugno 2019) Ail cinema è donna. Ogni anno, con l’estate alcune attrici e protagoniste del mondo dello spettacolo vengono invitate a parlare di film, del loro lavoro, delle loro esperienze. Quest’anno, dal 27 al 29 giugno, sono tre le ospiti che incontreranno il pubblico sulla terrazza dell’Hotel Atlantic. Ognuna di loro introdurrà un film, proiettato nell’Arena di Piazzale Ceccarini. La prima è Isabella, che nel 1995 vinse a Venezia la Coppa Volpi come miglior attrice e che pochi mesi fa abbiamo visto mamma di una giovane prostituta nel televisivo Baby. A lei – attrice nata con la commedia, poi cresciuta con storie più drammatiche e autori come Nanni Moretti o Ferzan Ozpetek – è abbinato Una giusta causa di Mimi Leder, protagonista Felicity Jones nei panni del giudice della Corte suprema americana Ruth Bader Ginsburg che si è battuta per i diritti delle donne. Dori, seconda ...

