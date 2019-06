agi

(Di martedì 25 giugno 2019) "Ci risiamo.ilil Movimento 5 stelle. È sempre stato così ed è ancora oggi così. Tra Tav e Olimpiadi le strumentalizzazioni si sprecano". E Luigi Di, su Facebook,la: "Dei palazzinari che usano i loro giornali per farci la guerra non ce ne fregava nulla allora e non ce ne frega nulla oggi. Guardiamo avanti, con visione e lungimiranza. Questo è il nostro spirito, questo è il Movimento 5 stelle". "Noitutti. A testa alta", è la presa di posizione che arriva dal capo politico M5s. "Sui Giochi invernali - spiega - sono contento che l'Italia ce l'abbia fatta, ma la notizia sembra essere diventata un post rimosso da un nostro gruppo locale in Lombardia, è assurdo. Nessun giornalista ha evidenziato la profonda differenza tra quello che era il progetto di Roma, a spese dei romani, e quello di Milano, che non prevede un solo euro da parte della ...

fisco24_info : Di Maio suona la carica: 'Tutto il sistema è contro di noi', e Di Battista apprezza : 'Ci risiamo. Tutto il sistema… - Agenzia_Italia : Di Maio suona la carica: 'Tutto il sistema è contro di noi', e Di Battista apprezza - ZRedbo : @pfmajorino Questo tweet suona come un 'gnegnegnegnegne'. Di Maio, non a caso, porta subito via il 'pallone'...Comp… -