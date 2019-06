Dennis Rodman la tocca piano | “Michael Jordan ne metterebbe 50 a sera nell’NBA moderna

sportfair

(Di martedì 25 giugno 2019)esalta il talento di Michael: ‘Il Verme’ convinto che anche nell’NBAl’ex numero 23 dei Bulls sarebbe dominante Intervistato nel corso del programma EPSN ‘First Take’, il mai banaleha dato il suo singolare parere in merito ad alcuni argomenti particolari riguardanti Michaelin rapporto con l’NBA. ‘Il verme’ no ha dubbi, segiocasse nei tempi moderni sarebbe ancora più dominante: “se Michael avesse giocato in quest’epoca, avrebbe 50 punti di media. Per come chiamano i falli oggi, Michael sarebbe capace di metterne 50 ogni. Non confondiamoci, LeBron è un grande talento, probabilmente è uno dei 3 migliori giocatori che siano mai scesi sul parquet. Ma non capisco perché voi discutiate ancora su chi sia il migliore di sempre. Per me, non ci sono discussioni. Chi ...

