Colpo da 50mila euro in via Portuense | sfondano banca con auto e la rapinano

(Di martedì 25 giugno 2019) Roma – Tanta paura ma nessun ferito, ieri nel quartieredi Roma, durante una rapina inconariete che si e’ consumata poco dopo le 16. Tutto si e’ svolto in pochi minuti, a cominciare dall’che si e’ schiantata contro la vetrina della filiale dellaPopolare di Milano lasciando entrare i rapinatori che hanno fatto irruzione nella filiale proprio mentre i dipendenti stavano caricando il bancomat. I tre banditi, di cui uno armato di pistola, avevano il volto travisato da mascherine antipolvere. In poco tempo si sono fatti consegnare le banconote, circae poi si sono dati alla fuga. Sul posto sono intervenuti la Polizia Scientifica, la Squadra Mobile e il Commissariato San Paolo. Indagini in corso. L'articolodain viacone laproviene da RomaDailyNews.

