ArtVerona | presentate le prime novità dell’edizione dei quindici anni

(Di martedì 25 giugno 2019) Un’offerta di 140 gallerie rivolta alla qualità e alla ricerca artistica del nostro Paese, ma che allarga lo sguardo anche al contesto europeo. Torna a Veronafiere dal 11 al 13 ottobre, la manifestazione dedicata all’arte moderna e contemporanea alla sua 15ª edizione, la terza diretta da Adriana Polveroni. Come sempre, oltre alla Main Section, dedicata agli artisti più consolidati, tra moderno e contemporaneo, la fiera dedicherà attenzione anche ai giovani e alle realtà più sperimentali. Un percorso che proprio al compimento dei 15della fiera si rivela un investimento vincente e una premessa per continuare a guardare al futuro. “In un momento in cui il mercato sembra premiare il comparto del moderno,non smette di guardare a questo mondo con attenzione e lungimiranza. Al tempo stesso conferma il suo sostegno concreto verso il contemporaneo e la sua ricerca più ...