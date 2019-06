optimaitalia

(Di lunedì 24 giugno 2019)dicompie 18 anni. Era il 22 giugno 2001 quando il brano guadagnava la rotazione radiofonica e veniva rilasciato ufficialmente segnando l'avvio del percorso artistico diè stata tradotta in inglese, spagnolo, francese e portoghese. Il video ufficiale vede l'artista fare irruzione in uno studio televisivo e a proposito della realizzazione della clip, lo stesso cantante ha condiviso alcuni ricordi.L'esordio dinel mondo musicale si deve ad una geniale intuizione di Mara Maionchi - e di Alberto Salerno. I due discografici hanno preso con sé un giovane e spaesatoaffiancandolo nel suo esordio musicale.è arrivata alle radio il 22 giugno 2001, anticipando l'album d'esordio didal titolo Rosso Relativo. Prima del rilascio,dimagrì 111 chili (e proprio questo numero finì nel titolo del suo secondo disco ...

OptiMagazine : Xdono di Tiziano Ferro diventa maggiorenne, 3 cose che non sai sulla canzone - theunknovn : RT @tizianosmile1: Io che aspetto un post di Tiziano per i 18 anni di Xdono: #18annidiXdono - duespaghettjdue : RT @lagibbi: Ma quindi niente post di Tiziano per i 18 anni di Xdono? Se la sarà presa per l'anno scorso povero -