Timida apertura su un revival di ER – Medici in Prima Linea | “Se arrivasse un’idea

(Di lunedì 24 giugno 2019) Nel decennio che più di tutti è stato caratterizzato dai ritorni di grandi titoli del passato con rivisitazioni in chiave contemporanea, con idee talvolta azzeccate ma talaltre fallimentari, non stupisce che anche l'ipotesi di undi ER -instia stuzzicando il pubblico della serie. Si tratta del medical drama che più di tutti ha segnato una rivoluzione nel linguaggio televisivo, aprendo la strada a tante altre produzioni di questo genere, con la sua capacità di mescolare l'ambientazione medica a storie legate all'attualità: l'ingresso della realtà nelle corsie del pronto soccorso (con le metaforiche scene delle barelle che irrompono attraverso le porte che separano l'ospedale dal mondo esterno) è stata l'idea di fondo su cui il creatore, lo scrittore Michael Crichton, ha basato il suo fortunato show, in onda su NBC dal 1994 al 2009. ER -in ...

