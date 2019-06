Spacca la testa a suocera con una mannaia poi manda video alla ex | Dolcetto o

ilgiornale

(Di lunedì 24 giugno 2019) Aurora Vigne L'uomo ha indossato una maschera, si è presentato a casa dellae le ha letteralmenteto lacolpendola con una. È successo in Inghilterra Un'aggressione selvaggia per vendicarsi della donna che lo ha lasciato. È successo a Caversham, un sobborgo di Reading, situato nella parte centro-meridionale dell’Inghilterra. Luke Mackrory, dopo essere stato lasciato d27enne, ha deciso di prendersela con sua madre, la 53enne Nicki Murnane. L'uomo ha indossato una maschera, si è presentato a casa dellae le ha letteralmenteto lacolpendola con una. Subito dopo l'aggressione, l'uomo ha registrato unmessaggio che ha poi inoltratofamiglia, compresa la ex: "È così che doveva essere trattata", dice nel fimato senza mostrare alcun segno di risentimento. Ma Mackrory non si è limitato a questo e ha ancheto ...

