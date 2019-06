Solo i trucchi possono sconfiggere Milano-Cortina

ilgiornale

(Di lunedì 24 giugno 2019) Giannino Della Frattina Si dice che alla vigilia siamo favoriti, ma anche che un pronostico sia proprio impossibile. E se alla fine per l'asse di ferrosarà una Losanna nell'alto dei cieli, lo sapremoquesta sera alle 18. Quando, contando sulla proverbiale puntualità degli svizzeri, ci sarà tempo per ringraziare. O magari inveire, se quello che viene unanimemente descritto come il miglior dossier di candidatura all'edizione 2026 dell'Olimpiade d'inverno, fosse sconfitto dai soliti magheggi di una diplomazia dello sport troppo spesso così infiltrata dalla geopolitica o - ancor peggio - dagli interessi più semplicemente economici. Speriamo davvero che non finisca così, perché mai come questa volta l'Italia (perché non dobbiamo dimenticare che a correre è l'intera Italia e nonLombardia e Veneto) ha fatto davvero tutto il possibile. Una straordinaria ...

