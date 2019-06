GQ | stile ed eleganza in mostra per i suoi 20 anni

vanityfair

(Di lunedì 24 giugno 2019) Enza Magliocco, Pierantonio VianelloGiovAudiffrediGiulio ScaranoAndrea BoscaGQ, Passion for the path of artGQ, Passion for the path of artAlessandro Fella; Stella EgittoGiovAudiffredi;Ilaria BonacossaGiovAudiffredi; Ilaria BonacossaGQ, Passion for the path of artGQ, Passion for the path of artGQ, Passion for the path of artMarta Sanchez;Elbio BonsaglioEnza Magliocco;GiovAudiffrediAngela Missoni;Carlo CapasaFrancesco Maccapani MissoniVicky VargaGQ, Passion for the path of artGiovAudiffredi;Giuseppe De BellisFilippo CirulliFederico MarchettiLuca Palmieri;Marta RigliettaMarco FantiniCorentin HuordAlberto Soiatti;GiovAudiffrediMary LeestMarco De VincenzoFrancesca Rocco;GiovMasieroManuel BoglioloGiorgio FinziGQ, Passion for the path of artGQ, Passion for the path of artGQ, Passion for the path of artGQ, Passion for the path of artGQ, Passion for the path of ...

Info_Ricambi : Un premio importante che testimonia ancora una volta lo stile e l’eleganza del design italiano: la bellissima Alfa… - marchesapechino : #adoratogiorno?????? #adoratimiei?????? e ricordate che..: #stile #classe ed #eleganza sono apprezzati in tutte le st… - Rob_lan9 : RT @scialpifans: La vera #eleganza unisce sensibilità,etica,dolcezza,intuizione,delicatezza,intelligenza. E' un atteggiamento,uno stile di… -