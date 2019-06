Ecuador-Giappone | formazioni | quote e dove vederla in streaming-tv

Ecuador-Giappone - Coppa America 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : La nuova settimana della Coppa America 2019 di calcio si aprirà nella notte italiana, con due sfide in programma all’una, tra cui quella tra Ecuador e Giappone, in cui entrambe le formazioni sono ancora in corsa per il passaggio del turno, in modo particolare quella nipponica, che al Mineirão di Belo Horizonte proverà a guadagnarsi l’accesso agli ottavi di finale. SEGUI Ecuador-Giappone SU DAZN, CLICCA QUI PER ATTIVARE IL TUO MESE ...

Pronostico Ecuador Vs Giappone - Copa America 25-06-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Ecuador – Giappone, Copa America, Girone C, 3^ Giornata, Martedì 25 Giugno 2019 ore 01.00Ecuador / Giappone / Copa America / Analisi – Al Mineraio, Ecuador e Giappone si affronteranno nella notte di martedì in una gara quasi ininfluente per i destini delle 2 nazionali, con gli Ecuadoregni eliminati dalla Copa America e ultimi a zero punti, mentre gli asiatici, nonostante il 2-2 con l’Uruguay, deve ...

Calcio - Mondiali Under 20 2019 : Italia-Ecuador 1-0. Azzurrini alla seconda fase - col Giappone per il primato : L’Italia Under 20 di Calcio si qualifica per gli ottavi di finale dei Mondiali di categoria: al termine di una partita soffertissima gli Azzurrini piegano per 1-0 l’Ecuador, a lungo in dieci, con i sudamericani che sbagliano anche un rigore al tramonto della prima frazione, quando erano già sotto di un gol e con un uomo in meno. Decisivo il gol di Pinamonti al quarto d’ora. Nel primo tempo Plizzari si supera su Alvarado al ...