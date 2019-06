Deva Cassel è tutta sua mamma! la bellissima figlia di Monica Bellucci

(Di lunedì 24 giugno 2019) Nell’aprile del 2019, quando era stata paparazzata a Ravello, aveva lasciato tutti senza fiato.e affascinante si diceva che stesse girando uno spot per Dolce & Gabbana. Con lei, da quello che raccontavano i passanti, c’era anche mamma. Le foto diin un meraviglioso abito bianco e con i suoi capelli neri al vento hanno fatto immediatamente il giro dei social smuovendo molti curiosi.Poi è sparita dalle cronache e dalle prime pagine delle riviste patinate. Ora, a 14 anni, ladie Vincent, è riapparsa, in prima fila alla sfilata Primavera Estate 2020 di Dolce & Gabbana al Milano Moda Uomo. In questa occasione, però, non si trattava di qualche scatto “rubato” dal set sulle strade di un paese, ma di un evento ufficiale dove era presenteGli occhi degli osservatori sono caduti immediatamente su di lei anche perché c’è qualcosa che non sfugge neanche ai più distratti:è la copia spiccicata di, classe 1954, per espressione del volto, per i suoi capelli corvini, per i lineamenti. Per l’occasioneha indossato un seducente bustier di pizzo rosso, un mini blazer di jacquard, e dei pantaloni aderenti. Ha completato il look con la borsa icona del brand, la Sicily, e un paio di vertiginosi sandali. Non c’è bisogno di dire che ha calamitato tutte le attenzioni.