Autonomia differenziata | così si passa da ‘prima gli italiani’ a ‘prima alcuni italiani’

Lettera aperta alla ministra Lezzi sull'Autonomia differenziata : Cara ministra Lezzi, è molto condivisibile la sua intervista oggi sulla cosiddetta Autonomia differenziata, giustamente ribattezzata dal prof Viesti: “Secessione dei ricchi”. Nella sua intervista, lei affronta bene anche le questioni poste ieri dalla bella manifestazione sindacale a Reggio Calabria: “Neanche un euro deve essere sottratto al Mezzogiorno”, mentre vanno realizzate, sottolinea, le condizioni, ...

Sondaggi politici Demopolis : Autonomia differenziata - no dalla maggioranza degli italiani : Sondaggi politici Demopolis: autonomia differenziata, no dalla maggioranza degli italiani All’indomani dell’ottimo risultato ottenuto dalla Lega alle europee, Matteo Salvini ha riproposto sul tavolo delle priorità di governo l’autonomia differenziata per quelle regioni che l’hanno richiesta negli ultimi anni. In pole ci sono due regioni a trazione verde, il Veneto di Luca Zaia e la Lombardia di Attilio Fontana, senza ...

Scuola - il caso della docente sospesa di Palermo : cosa sarebbe successo con l”Autonomia differenziata’? : Non si spegne l’eco delle polemiche sul caso della professoressa di Palermo sospesa per il video riguardante il vicepremier Matteo Salvini. Il articolo di Rossella Latempa sul ‘Manifesto’ pone l’attenzione a quello che sarebbe successo se la Scuola pubblica italiana si fosse trovata in ‘regime di autonomia differenziata’? Eh si, perché il progetto della Lega, ‘pronto ad arrivare in Consiglio dei ...

Comunali - Campobasso senza exit poll. Toma : Autonomia differenziata anche nell'informazione : Secondo una voce insistente l'Agenzia a cui la Rai commissiona le proiezioni regionali avrebbe esclusi i capoluoghi del Molise e della Basilicata dalla rilevazioni Campobasso. autonomia differenziata ...