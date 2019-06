Salmo dice di no a X-Factor | priorità al nuovo album

Blastingnews

(Di domenica 23 giugno 2019), il noto rapper sardo, il 21 giugno ha inaugurato un vero e proprio Festival a bordo di una nave. Si tratta dell' Open Sea Republic e l'idea è nata per eliminare tutte le barriere che separano gli artisti dal pubblico. Il rapper ha detto di no a X-e sta già lavorando al suo prossimo. Open Sea Republic, il progetto diL'originale progetto del rapper ha compreso 36 ore di musica, attività ricreative, videogiochi e cinema. Due giorni in mare aperto con cinque palchi e una trentina di amici, con partenza da Genova e arrivo a Olbia.ha voluto esorcizzare i ricordi della fatica dei suoi anni di gavetta quando dalla Sardegna doveva imbarcarsi per andare a suonare in vari posti. Per risparmiare, lui e la sua band sceglievano il posto ponte: è stato allora che ha iniziato per la prima volta a desiderare una nave tutta sua. Alla musica ci hanno pensato anche alcuni ...

