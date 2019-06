La Lega | “Anticipiamo la manovra” Conte non si fida e chiede un vertice 

lastampa

(Di domenica 23 giugno 2019) Era passato un po’ in sordina quando l’aveva detto l’altro ieri, e così lo ha ribadito. «Lavuole anticipare la manovra all’estate, non c’è tempo da perdere. All’Europa gli italiani stanno regalando decine di miliardi e sangue». Sabato sera il governo torna a ballare al ritmo di Matteo Salvini e rende più urgente, agli occhi di Giuseppe,...

