(Di domenica 23 giugno 2019)non riesce a salire in quota in questo avvio di stagione, la 26enne si èta a 1.86 metri a(Polonia) commettendo poi tre errori a 1.90. Il vento che soffiava in pedana ha messo in difficoltà tutte le saltatrici, la friulana ha faticato enormemente alla sua terza uscita all’aperto in questo 2019 e non è riuscita a essere protagonista come sperava. Il bronzo iridato indoor sperava di avvicinarsi all’1.91 saltato due settimane fa a Hengelo e invece si èta anche al di sotto dell’1.90 eseguito giovedì scorso a Ostrava. L’azzurra ha concluso la gara al secondo posto alle spalle dell’ucraina Iryna Gerashchenko (1.86 al primo tentativo,ha superato la misura alla seconda prova). C’era grande attesa perche però ha deciso di non gareggiare a causa di un fastidioavvertito durante il riscaldamento. ...

OA_Sport : Atletica, Gianmarco Tamberi out a Opole: problema fisico. Alessia Trost si ferma a 1.86 - francioniflli : RT @atleticaitalia: #atletica Gianmarco Tamberi rinuncia alla gara di oggi a #Opole per un piccolo fastidio fisico avvertito durante il ris… - ast_ride : RT @atleticaitalia: #atletica Gianmarco Tamberi rinuncia alla gara di oggi a #Opole per un piccolo fastidio fisico avvertito durante il ris… -