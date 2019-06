Uccide la moglie e si spara | trovati sul letto | non riuscivano a pagare l’affitto

Anziano Uccide la moglie e poi si suicida : "Non abbiamo i soldi per pagare l'affitto" : Ha ucciso la moglie, sparandole, poi ha rivolto la pistola contro se stesso. È un omicidio-suicidio quello dei due coniugi trovati morti sul letto dell’appartamento in cui vivevano, a Roma.Un dramma consumatosi tra le pareti dell’appartamento, nato per motivi economici. Lo testimonia un bigliettino trovato dai poliziotti: c’era scritto che la coppia non aveva i soldi per pagare l’affitto.A fare fuoco è stato ...

Palermo - Uccide la moglie e si barrica in un negozio. Il figlio però scagiona il padre : "Mi ha salvato" : Roberto Chifari Foto Vincenzo Ganci - Migi Press Svolta nel giallo di Carini. Secondo la versione del figlio della coppia, non sarebbe stato il padre ad aggredire la madre ma il contrario. Gli investigatori indagano sulla versione del ragazzo quattordicenne Un vero e proprio giallo. Di questo si tratta perché l'omicidio di ieri a Carini, grosso centro in provincia di Palermo, ha spiazzato un po' tutti. A partire da chi sul caso sta ...

Palermo - Uccide la moglie e ferisce il figlio di 14 anni : Stefano Damiano Il femminicidio è avvenuto a Carini, centro alle porte di Palermo Nuovo caso di femminicidio nel palermitano. Un uomo, Marco Ricci (41 anni) ha ucciso la moglie, Anna Maria Scala (36 anni) commessa in un negozio di calzature ed ha ferito il figlio di 14 anni. È successo a Carini, comune di 40mila abitanti alle porte del capoluogo siciliano. Il raptus omicida è avvenuto in corso Italia, di fronte la Banca Intesa nei ...

