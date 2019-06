Secondo un sondaggio il 72% dei romani boccia l' operato della sindaca Raggi

Sondaggio Ixè - Lega si conferma primo partito e M5S Secondo? : Sondaggio Ixè, Lega si conferma primo partito e M5S secondo Le intenzioni di voto dichiarate dagli elettori nell’ultimo Sondaggio di Ixè del 10 maggio per Huffington Post fotografano una situazione abbastanza positiva per le due forze di Governo. Infatti dalla rilevazione, come vedremo, Lega e MoVimento 5 Stelle risultano rispettivamente la prima e la seconda forza politica più forte in vista delle elezioni europee. Sondaggio Ixè, ...

Il sondaggio : Lega prima - ma cala Pd incalza M5S per il Secondo posto : Emergono tre elementi dalla lettura dei sondaggi sulle Europee nell'ultimo giorno in cui e' possibile pubblicarli. Primo: in Italia la Lega resta il primo partito, sia pure in calo e solo...

Secondo un sondaggio - un Over 65 su quattro nel Regno Unito gioca ai videogiochi : Se pensate che i videogiochi fossero per i giovani, allora vi sbagliate di grosso: un sondaggio infatti è riuscito a sfatare questo mito. La bellezza dei videogiochi è che possono essere reinterpretati da persone di tutte le età e se fino a qualche tempo fa, il videogioco in sé era visto adatto a persone più giovani, ora il trend accoglie persone anche più in là con gli anni.Secondo quanto riporta DualShockers, da un sondaggio è stato scoperto ...