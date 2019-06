Nocera Inferiore | bambina di 8 mesi muore in ospedale | aveva lividi sul corpo

Blastingnews

(Di sabato 22 giugno 2019) All'Umberto I disi è verificata una tragedia nelle scorse ore: unadi soli 8è deceduta all'interno della struttura. Al momento non sono ancora note le cause che hanno portato alla morte, ma ciò che ha insospettito gli inquirenti sono stati iriportati dalla piccola sul suo corpicino esanime. In base alle prime ricostruzioni effettuate, laresidente a Sant'Egidio del Monte Albino, sarebbe stata accompagnata nella struttura ospedaliera proprio dalla mamma e dal papà, anche se non è il noto il motivo che li ha spinti a recarsi all'citato. Sulla vicenda c'è al momento massima riservatezza e poche sono le indiscrezioni trapelate. Attualmente ci sono delle indagini in corso per chiarire la vicenda. ...

Notiziedi_it : Nocera Inferiore, bimba con lividi sul corpo muore in ospedale: scatta l’inchiesta - Florian34119048 : RT @repubblica: Nocera Inferiore, bimba con lividi sul corpo muore in ospedale: scatta l'inchiesta - GianniIglesias : Carmine Raiola (Nocera Inferiore, 6 novembre 1967), è un procuratore sportivo italiano ed ex pizzaiolo. Molto bravo… -