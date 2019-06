ilfogliettone

(Di sabato 22 giugno 2019) Ilpiùdelsi chiamathe, citazione da "Lilli e il vagabondo". E' un, con dreadlocks naturali, mezza lingua costantemente di fuori, uno sguardo non proprio magnetico. Ma per la sua padrona, è ilpiù bello e dolce delha vinto il contest che ogni anno porta alla ribalta i cani più strani all'aspetto. Si è tenuto a Petaluma, in California, il World's Ugliest Dog Competition.è una piccola celebrità nella comunità californiana in cui vive, dove fa volontariato tra anziani e bambini con difficoltà. "Sono felice per lui. Lo merita per tutto quello che fa per gli altri", spiega orgogliosa Yvonne Morones, la "mamma" del piccolo randagio. "E' stato trovato in strada in una zona frequentata dalle gang di Compton. Io l'ho salvato giusto in tempo", aggiunge. "Questi drealocks gli crescono naturalmente, per questo lo ho ...

LaStampa : Il cane Golden Retriever con gli occhi più tristi del mondo è stato salvato dal macello cinese @LaStampa @lazampa - enpaonlus : “Con il cane in ufficio la soddisfazione per il proprio lavoro cresce del 22 per cento” @LaStampa - Affaritaliani : Il cane più brutto del mondo? E' il rasta Scamp The Tramp -