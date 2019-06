scuolainforma

(Di venerdì 21 giugno 2019) I docenti di ruolo e i supplenti con contratto a termine fino al 30(31 agosto) hanno ricevuto l’accredito dellodel mese di. La visualizzazione del cedolino è accessibile dall’area riservata di NoiPA. La novità di questo mese è costituita dall’ indennità di vacanza contrattuale. A differenza delle precedenti mensilità relative ai mesi di aprile e maggio,erogata in base al gradone di appartenenza e non più come unico gradone. Anche gli arretrati sono stati pagati. Blocco account Diversi utenti registrano anomalie all’atto dell’inserimento del nickname della password per effettuare l’accesso a noipa. Si può verificare il caso che, dopo aver scritto il captcha, compaia un messaggio scritto nel quale si dice che lo username o la password non sono corretti. Oppure può accadere che dopo aver inserito la password ed aver ...

scuolainforma : Stipendio giugno, dove controllarlo e cosa fare se l’account non viene riconosciuto - concetto_barone : Costringeva i propri dipendenti a restitiure metà stipendio: arrestata 44enne | Video - orizzontescuola : Stipendio giugno, oggi nel conto. Dove controllare “mini aumenti” -