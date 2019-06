Nuova ondata di calore | il termometro salirà fino ai 38°

Meteo : con l'estate arriva una tempesta di temporali - grandine e trombe d'aria. Poi Nuova ondata di caldo : Il primo weekend dell'estate sottosopra con il Meteo che passerà da tempeste di temporali al caldo torrido: le previsioni. Nel corso del weekend, un temporaneo cedimento dell'alta...

Meteo - il caldo concede una breve tregua ma tornerà più forte di prima : Nuova ondata africana da Venerdì : Meteo – Il caldo che ha attanagliato l’Italia per una decina di giorni abbondanti, sta concedendo una tregua: la settimana centrale del mese di Giugno è iniziata con temperature in calo in tutt’Italia. Lunedì 17, infatti, la città più calda è stata Lecce con “appena” +34°C, in netto calo rispetto ai picchi che fino a Domenica avevano lambito i +40°C su gran parte del Paese. A Milano la temperatura massima è stata di ...

Hitman 2 - Persona 5 e molti altri titoli PS4 protagonisti di una Nuova ondata di sconti : Che tu voglia girare il mondo nei panni di un abilissimo assassino o combattere nel ruolo di colorati Personaggi degli anime, troverai certamente qualcosa per te nelle promozioni del PlayStation Store di questa settimana.Risparmia fino al 70% su titoli ricchi d'azione come Hitman 2, Dark Souls III, Jump Force, Persona 5 e tanto altro ancora fino al 26 giugno. Continua a leggere per scoprire la lista completa degli sconti e visita il PlayStation ...

Non aprite quella mail. Nuova ondata di spam estorsivo : la denuncia di ESET : I ricercatori di ESET, produttore di software per la sicurezza digitale, hanno rilevato una Nuova ondata di email fasulle che tentano con l'inganno di estorcere denaro ai destinatari. "Il criminale informatico nel messaggio - spiegano in una nota - dichiara di aver hackerato il sistema operativo e di aver ottenuto l'accesso completo all'account dell'utente grazie a una vulnerabilità nel software del router, che gli avrebbe permesso di ...

PWC : in arrivo una Nuova ondata di crediti deteriorati : Il processo di smaltimento dei crediti deteriorati e di ristrutturazione del sistema bancario italiano prosegue senza interruzioni e potrebbe concentrarsi nel corso del 2019 sulle esposizioni qualificate come inadempienze probabili o, con acronimo inglese, UTP (Unlikely To Pay). Le principali direttrici del processo di cambiamento includono...Continua a leggere

Maltempo - Nuova ondata in Veneto : temporale su Venezia : Nuovo scossone del Maltempo sul Veneto, dove il fronte freddo perturbato dal centro Europa ha portato temporali, grandinate e vento forte sulla regione. Un nubifragio, con forte vento, si è abbattuto nel tardo pomeriggio anche su Venezia, alzando onde che hanno reso difficili i collegamenti anche in laguna. Nel trevigiano c’e’ stata la situazione piu’ difficile: piogge intensissime, concentrate in poche decine di minuti, hanno ...

Figliomeni-De Priamo : Nuova ondata di infezioni a Muratella - occorre commissario : Roma – “Una nuova ondata di infezioni sta letteralmente dilagando all’interno del Canile Comunale Muratella, mettendo a rischio la vita delle bestiole ospitate al suo interno e la salute degli operatori che svolgono il loro lavoro nella struttura. E come c’era da aspettarsi e’ iniziato il consueto rimpallo che ben conosciamo, tra il gestore del canile, Roma Capitale e la Asl Rm3, che dovrebbe essere sotto la ...

Meteo - maledizione continua : la data della Nuova ondata di pioggia e gelo. 2019 - il timore degli esperti : Che il Meteo in questi giorni sia parecchio strano è sotto gli occhi di tutti. La primavera non ha intenzione di esplodere, fa freddo, piove, la tristezza è nell'aria. E non vediamo la luce. Nei prossimi giorni le temperature saliranno, poi vivremo ancora tempi duri. Nel dettaglio, si legge su Repub

Maltempo Emilia-Romagna : “In allerta per Nuova ondata” : “Siamo tutti impegnati per fare fronte all’emergenza, ora sta nevicando in Appennino e sono previsti altri giorni di pioggia, quindi siamo tutti allertati col sistema di Protezione civile per cercare di stare sul pezzo“: lo ha dichiarato il presidente della Regione Emilia-Romagna. “Ci sono persone che non dormono da tre giorni, li ringrazio tutti quanti – prosegue Stefano Bonaccini -. Bisogna stare molto attenti, ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : Nuova ondata di maltempo nel weekend con forti piogge al Nord - scirocco al Sud : Dopo aver colpito pesantemente il Nord nei giorni scorsi con fenomeni intensi e con l’emergenza alluvione in corso in Emilia Romagna, il maltempo si sposta ora al Sud, dove è in formazione un ciclone freddo che provocherà 36 ore di fenomeni molto violenti, con l’alto rischio di tornado, grandine e piogge torrenziali e un freddo anomalo sulle regioni meridionali che potrebbe battere diversi record di temperatura. Meteo, l’allerta alluvione si ...

Meteo - è un Maggio pazzo : torna l’Anticiclone ma durerà poco - a metà mese Nuova ondata di freddo : Meteo – freddo anomalo in tutt’Italia in queste ore: le temperature minime di stamattina sono piombate su valori tipicamente invernali su gran parte del Paese e soprattutto al Centro/Nord con -2°C a Venaria Reale, 0°C a Malpensa, +1°C a Novara, Asti e Casale Monferrato, +2°C a L’Aquila, Como e Sondrio, +3°C a Torino e Alessandria, +4°C a Milano, Bergamo, Pavia, Vercelli, Cuneo e Mondovì, +5°C a Perugia, Siena, Modena, Reggio ...

"Il tuo pc e' bloccato" - La polizia postale segnala Nuova ondata truffe : Navigando può capitare di trovarsi di fronte ad una schermata di (finto) blocco, accompagnata dall'invito a chiamare un numero di telefono per ottenere supporto tecnico online: è un raggiro

