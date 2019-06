NBA Draft 2019 | tutto come previsto | Zion Williamson è la prima scelta assoluta dei New

oasport

(Di venerdì 21 giugno 2019). IlNBA, che si è svolto nello splendido scenario del Barclays Center di Brooklyn, New York, non ha regalato grosse sorprese e,ampiamente immaginato, è stata l’ala di Duke,, ladei New Orleans Pelicans. La franchigia della Louisiana, che in settimana aveva spedito la sua ex-star Anthony Davis alla corte di King James ai Los Angeles Lakers, quindi, inizia una nuova era, con il fenomeno dei Blue Devils, pronto a dominare la scena anche al livello superiore grazie ad un fisico davvero impressionante. Il classe 2000, infatti, ha una corazza di 2.01 metri per 129 kg che lo renderanno un avversario ostico per tutti nella NBA, con una atleticità veramente incredibile. Alla numero 2 un’altra non-notizia dato che i Memphis Grizzlies (che a loro volta nelle ultime ore hanno salutato Mike Conley e il suo ...

dchinellato : Tutto quello che c’è da sapere sulle prime 30 scelte del Draft #NBA lo trovate qui: - dchinellato : ???? Pelicans make Zion Williamson the #1 pick in the 2019 #NBA Draft. A new era just started ???? New Orleans fa di… - OA_Sport : #NBADraft 2019: tutto come previsto, Zion #Williamson è la prima scelta assoluta dei New Orleans #Pelicans -