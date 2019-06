Maltempo Torino | nubifragio con vento e grandine Video | alberi caduti e allagamenti

Maltempo a Torino - violento nubifragio si abbatte su San Mauro : un gattino ucciso dalla furia di pioggia e grandine [FOTO] : Violenti temporali hanno colpito Torino e le zone circostanti con nubifragi e violente grandinate. Particolarmente critica la situazione a San Mauro, comune vicino al capoluogo torinese, dove le strade sono state completamente allagate dall’acqua e ricoperte di grandine. Tanti i disagi e gli interventi in soccorso delle persone, ma a risentire dei fenomeni di intenso Maltempo sono stati anche gli animali. In particolare, come potete vedere dalle ...

Maltempo : nubifragio e grandinate su Torino - allagamenti in città e traffico in tilt : Strade allagate, grandine, alberi caduti e disagi alla viabilità per un violento nubifragio che si è abbattuto nel pomeriggio di oggi sulla città di Torino e sulla cintura. Tra i comuni più colpiti in questo primo giorno d'estate San Mauro Torinese, dove fiumi di pioggia hanno invaso le strade.Continua a leggere

Maltempo - violentissimo nubifragio a Torino : città imbiancata dalla grandine - 72mm di pioggia - gravi danni e freddo improvviso [FOTO e VIDEO] : Forti temporali stanno colpendo il Nord, soprattutto il Piemonte e il Veneto. Particolarmente critica la situazione a Torino, dove si è abbattuto un violentissimo nubifragio e una forte grandinata. Sono stati registrati 72mm di pioggia nelle ultime ore e la temperatura è crollata a +14,9°C alle 15.30 durante il nubifragio, dopo una massima di +27,5°C registrata alle 13.30. Eloquenti le immagini che trovate nella gallery scorrevole in alto a ...

Maltempo Piemonte : temporale - grandine e raffiche di vento a Torino : Violento temporale in centro a Torino, con raffiche di vento e grandine: è l’effetto della perturbazione di origine atlantica che sta determinando tempo instabile su tutto il Piemonte. L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ha emesso un’allerta meteo gialla sul medio-alto Piemonte per la giornata odierna. Allerta meteo gialla anche domani sull’Alto Piemonte e sulle pianure orientali. L'articolo Maltempo ...

Maltempo : cedono fognature a Torino - tecnici Smat al lavoro : Una porzione delle fognature che corrono sotto Parco Dora, a Torino, ha ceduto forse a causa delle piogge delle ultime ore. I tecnici della Smat, la Societa’ metropolitana acque Torino, sono al lavoro per ripristinare la condotta. Allagata una parte del parcheggio del centro uffici del Piero della Francesca, al momento non sono segnalati disagi per i residenti della zona. Gli scarichi delle abitazioni funzionano regolarmente. L'articolo ...