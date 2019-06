Lewis Hamilton F1 | GP Francia 2019 | “Iniziato bene il weekend | devo solo sistemare i

F1 - GP Francia 2019 : Lewis Hamilton non sarà penalizzato per la manovra nelle FP2 a danno di Verstappen : Nel giorno della conferma della penalizzazione di 5″ al tedesco della Ferrari Sebastian Vettel (riguardante lo scorso GP del Canada di F1), la Direzione Gara è entrata in scena anche per quanto è avvenuto oggi nel corso delle prove libere 2 dell’appuntamento in Francia, ottavo round del campionato del mondo. Il britannico Lewis Hamilton della Mercedes, infatti, era finito sotto investigazione per una manovra tra curva 3 e curva 4: ...

VIDEO GP Francia F1 2019 - Lewis Hamilton sotto investigazione! Ha ostacolato Verstappen al rientro in pista : Lewis Hamilton è finito sotto investigazione nel corso delle prove libere 2 del GP Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes avrebbe ostacolato Max Verstappen al rientro in pista, un episodio che fa sorridere visto che oggi è stata ufficializzata la penalizzazione di 5 secondi inflitta a Sebastian Vettel nel GP del Canada per avere ostacolato il britannico in gara. Vedremo se anche oggi verranno presi dei provvedimenti ...

Formula 1 - Lewis Hamilton under investigation in Francia : la decisione dopo la fine delle FP2 [VIDEO] : Il pilota della Mercedes verrà investigato al termine della seconda sessione di libere per essere rientrato in pista in maniera non sicura Lewis Hamilton è under investigation in Francia, il pilota della Mercedes verrà giudicato al termine della seconda sessione di prove libere per essere tornato in pista in maniera non sicura dopo un testacoda. Perso il controllo della propria vettura, l’inglese non si è accorto di Max Verstappen al ...

Formula 1 – Hamilton salta i meeting con la stampa al Paul Ricard : Lewis impegnato a Parigi per omaggiare Karl Lagerfeld : Lewis Hamilton impegnato a Parigi per un evento di moda: il britannico salta il giovedì dedicato alla stampa del Gp di Francia E’ iniziato il weekend di gara del Gp di Francia: i piloti sono già in pista per la prima sessione di prove libere, per lavorare sodo in vista della gara di domenica. Al Paul Ricard, però, l’attenzione è tutta su Sebastian Vettel, la Ferrari e la penalità di Montreal che verrà discussa nuovamente oggi ...

Formula 1 - Ricciardo e quel precedente con Hamilton : “Lewis a Montecarlo si comportò peggio di Vettel” : Il pilota della Renault è tornato a parlare di quanto successo a Montreal tra Vettel e Hamilton, facendo il paragone con l’episodio che lo ha visto protagonista insieme a Lewis nel Gp di Monaco del 2016 L’episodio che ha causato la penalità per Vettel ha un precedente, risolto in maniera diversa dal Collegio dei Commissari di Gara. Si tratta di quello avvenuto nel 2016 a Monaco, quando Hamilton spinse verso le barriere ...

Formula 1 - Lewis Hamilton non si nasconde : “la manovra di Vettel? Avrei fatto la stessa cosa - ma…” : Il pilota della Mercedes è tornato a parlare del Gp del Canada, soffermandosi nuovamente sull’episodio che ha comportato la penalità nei confronti di Vettel Il giorno dopo l’opinione di Lewis Hamilton sulla penalità inflitta a Vettel non è cambiata, anche se il pilota britannico ha regalato un particolare in più di non poco conto. photo4/Lapresse Il cinque volte campione del mondo infatti ha ammesso che si sarebbe comportato ...

Lewis Hamilton - il lord travestito da cannibale : Profilo basso per non urtare la sensibilità di Vettel ma la consapevolezza di aver vinto una gara durissima, Lewis Hamilton è davvero un campione Facile circoscrivere tutto al giro numero 48 del Gp del Canada, momento della penalità a Vettel che ha consegnato la vittoria a Lewis Hamilton. Giusto polemizzare, corretto arrabbiarsi per una decisione troppo severa nei confronti del tedesco, che poco avrebbe potuto fare dopo l’errore ...

F1 - Mondiale 2019 : nonostante le polemiche - Lewis Hamilton rischia di avere già in tasca il sesto titolo : Si è parlato tanto dell’errore di Sebastian Vettel nel corso del Gran Premio del Canada 2019 di Formula Uno. Si è discusso, e non poco, per la penalità che è stata comminata al tedesco e che ha regalato il successo a Lewis Hamilton. Si è assistito al dopo-gara del nativo di Heppenheim quanto mai imbufalito. Ma, gioco forza, è passato in secondo piano un aspetto importante. Ieri, a Montreal, si potrebbe già essere concluso il Mondiale di ...

Formula 1 – Hamilton sempre più lontano - la vittoria di Montreal fa volare Lewis : la nuova classifica piloti dopo il Gp del Canada : Un Gp del Canada infuocato questa sera a Montreal: Vettel trionfa ma viene penalizzato, ne approfitta per festeggiare Hamilton. La nuova classifica piloti La gara di questa sera a Montreal, valido per il settimo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1 ha lasciato l’amaro in bocca a tutti i tifosi Ferrari. Vettel, ormai ad un passo da una vittoria quasi certa, è stato penalizzato di 5 secondi per una manovra scorretta in pista, ...

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Canada di Formula 1 : Sebastian Vettel ha concluso la gara davanti a tutti, ma è stato penalizzato di 5 secondi per aver chiuso Hamilton a pochi giri dalla fine

Formula 1 – Lewis Hamilton beffato da Vettel a Montreal : il post social del britannico è da applausi : Lewis Hamilton, i ringraziamenti al team ed i complimenti a Vettel: il post social del britannico al termine delle qualifiche del Gp del Canada Sono andate in scena ieri le qualifiche del Gp del Canada di Formula 1. I piloti sono scesi in pista a Montreal a caccia delle migliori posizioni in griglia di partenza e finalmente un ottimo Sebastian Vettel ha ritrovato il sorriso conquistando la pole position, davanti a Lewis Hamilton e Charles ...

VIDEO F1 - GP Canada 2019 : il confronto tra i giri veloci di Sebastian Vettel e Lewis Hamilton nelle qualifiche : nelle qualifiche del GP del Canada, valido per il Mondiale di F1, Sebastian Vettel ha preceduto Lewis Hamilton: Sky Sport ha messo a confronto i due giri veloci dei piloti di Ferrari e Mercedes per capire quali dettagli abbiano portato alla partenza in pole il pilota tedesco. IL confronto Vettel-Hamilton nelle qualifiche DEL GP DEL Canada DI F1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

Gran Premio del Canada : pole position per Sebastian Vettel davanti a Lewis Hamilton - terzo Leclerc : Sebastian Vettel su Ferrari centra la pole position nel Gp del Canada, settimo appuntamento stagionale di Formula Uno. Il tedesco chiude col crono di 1'10''240, per lui record della pista a Montreal e prima pole stagionale, la 56esima in carriera, davanti al campione del mondo in carica, Lewis Hamil

Lewis Hamilton F1 - GP Canada 2019 : “Non sono molto deluso - ho fatto tutto il possibile e sono contento di essere in mezzo alle Ferrari” : Sfuma proprio all’ultimo tentativo del Q3 l’assalto di Lewis Hamilton al record di pole position conquistate nel Gran Premio del Canada (primato detenuto al momento in coabitazione con Schumacher), con il britannico della Mercedes che si è dovuto arrendere alla strepitosa prestazione della Ferrari di Sebastian Vettel inserendosi comunque in seconda piazza. Nonostante la delusione per la mancata pole, il “Re Nero” può ...