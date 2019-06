Infrastrutture : Zaia - 'Ponte della Priula dopo 100 anni torna più forte e più bello di prima' (4) : (AdnKronos) - Per quanto riguarda il consolidamento, sono state rinforzate le pile mediante la realizzazione di colonne armate con l’iniezione nel terreno di materiale cementizio tramite la tecnologia jet grouting. Per quanto concerne il rafforzamento delle fondazioni del ponte sono stati eseguiti

Infrastrutture : Zaia - 'Ponte della Priula dopo 100 anni torna più forte e più bello di prima' : Treviso, 21 giu. (AdnKronos) - “I tantissimi cittadini presenti qui sono il più significativo riconoscimento dell’impegno profuso da tutti i lavoratori per la realizzazione di quest’opera. È un giorno di festa per celebrare un intervento che tutela il passato guardando al futuro, in cui si restituis