Calciomercato Genoa | preso Jaroszynski dal Chievo | Bani al Bologna

Calciomercato Genoa - dall’Argentina annunciano : “Accordo per De La Vega” : Calciomercato Genoa – Importanti novità sul fronte rossoblu per quanto concerne l’acquisto del giovane e promettente esterno offensivo del Lanus Pedro De La Vega, obiettivo dei liguri. Dall’Argentina rimbalza infatti una notizia importante: la società sudamericana avrebbe accettato l’offerta del Genoa: 10 milioni di euro più il 5% sulla futura rivendita del 18enne. Adesso mancherebbe solo l’intesa con ...

Calciomercato - le bombe della notte : Atalanta su Palacio (Bologna ci prova per Kouamé) - Sampdoria su Zapara e Genoa su Escalante : bombe clamorose nella notte per quanto riguarda il Calciomercato, sono ore caldissime con tante squadre attivissime con l’obiettivo di rinforzare le rose. Novità molto importanti da ‘Gianluca Di Marzio’ durante lo speciale Calciomercato di Sky Sport. L’Atalanta tenta l’attaccante del Bologna Palacio, il calciatore deve prendere una decisione, accettare la Champions League o rimanere in rossoblu, sempre il ...

Calciomercato - le bombe della notte : Traorè il sostituto di Barella - il Genoa su Pajac - il Parma chiede Ounas e Rog : Si è conclusa una giornata caldissima per quanto riguarda il Calciomercato, non solo le big ma si muovono anche le medio-piccole. Notizie importanti durante lo speciale Calciomercato di Sky Sport, non solo la missione in Francia e Inghilterra di Paratici. Passi in avanti per il passaggio di Barella dal Cagliari all’Inter, il club sardo ha trovato il sostituto si tratta di Traoré, in passato ad un passo dalla Fiorentina dovrebbe ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Il Bologna guarda in Giappone - Torino e Genoa fanno spese all’Empoli - Udinese e Lecce su un trequartista : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. Bologna OCCHI IN Giappone – Pazza idea in casa Bologna in vista della prossima stagione. La prima mossa è stata molto importante e riguarda la conferma in panchina dell’allenatore ...

Calciomercato - Torino e Genoa fanno spesa in casa Empoli : Krunic e Bennacer : Sono ore caldissime per il Calciomercato, in particolar modo al centro delle trattative sono finiti i gioielli dell’Empoli pronti a tornare nel campionato di Serie A dopo la retrocessione in Serie B. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ Rade Krunic potrebbe davvero giocare per il Torino nella prossima stagione, sul tavolo anche l’offerta del Genoa ma alla fine dovrebbe prevalere la volontà del calciatore che ...

Calciomercato - le notizie di oggi – L’indiscrezione clamorosa sull’asse Roma-Juve - le mosse di Genoa e Torino : clamorosa INDISCREZIONE Roma-Juve – L’indiscrezione lanciata oggi, a tal proposito, è destinata a far parlare qualora trovasse conferme. Secondo quanto affermato infatti dal direttore di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista, “la Roma ha chiesto alla Juventus Higuain, ma a zero. Così facendo i giallorossi libererebbero i bianconeri del suo ingaggio“. L’attaccante argentino tornerebbe a Torino con Sarri, ma è difficile che possa ...

Calciomercato Genoa - con Andreazzoli arriva anche Krunic : ore decisive per la cessione della società [DETTAGLI] : Ore decisive in casa Genoa per l’annuncio del nuovo allenatore: Aurelio Andreazzoli. L’accordo con il tecnico che nell’ultima stagione ha guidato l’Empoli c’è da giorni, mancano gli ultimi dettagli e l’uscita di scena di Prandelli che, con la salvezza, ha ottenuto il rinnovo automatico di un anno ad un milione di euro. Andreazzoli potrebbe portarsi da Empoli un vecchio pallino del Genoa: Rade Krunic. ...

Svolta in casa Genoa : cessione - panchina e Calciomercato [DETTAGLI] : Sono ore caldissime in casa Genoa per quanto riguarda la cessione del club, la panchina ed il calciomercato. Lunedì potrebbe essere il giorno decisivo per quanto riguarda il passaggio di proprietà, secondo quanto scrive oggi Il Secolo XIX possibile trattativa in corso per la cessione della società, si tratta di un misterioso Fondo americano che sarebbe pronto a formulare un’offerta ufficiale all’advisor Assietta. Per quanto ...