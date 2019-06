5 colpi possibili dal Real Madrid per il Milan

Calciomercato Juventus - tre possibili grandi colpi : tra questi De Ligt : La Juventus sta lavorando con grande assiduità per la prossima stagione. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, l'allenatore più vicino al club bianconero sarebbe Maurizio Sarri. Con lui il club bianconero potrebbe giocare con un 4-3-3 molto offensivo e il primo acquisto di Fabio Paratici potrebbe essere un difensore di altissimo livello. La Juventus, infatti, dovrà sostituire Andrea Barzagli (che si è ritirato dal calcio giocato) e Martin ...

Asteroide potrebbe colpire la Terra entro la fine dell'anno : una possibilità su 7.000 : L'Agenzia Spaziale Europea, nota comunemente con l'acronimo ESA, ha rivelato dell'esistenza di un Asteroide che ha una possibilità minima, ma comunque esistente, di impattare con il nostro pianeta Terra entro la fine dell'anno in corso. L'agenzia in questione si occupa di coordinare i progetti spaziali in ben 22 Paesi europei ed è il principale 'concorrente' della NASA nell'esplorazione spaziale. Secondo le rivelazioni fatte dall'ESA, il corpo ...

Mercato Juventus : diversi colpi possibili in caso di arrivo di Sarri - tra questi Romagnoli : C'è grandissima attesa per l'annuncio su chi sarà il prossimo tecnico della Juventus dopo l'addio di Massimiliano Allegri. In questi giorni si sta continuando a parlare di Joseph Guardiola; stando alle ultime indiscrezioni trapelate, infatti, ci sarebbero stati dei contatti tra la dirigenza bianconera e l'entourage del tecnico spagnolo. Guardiola stesso, però, ha dichiarato più volte la sua intenzione di rimanere al Manchester City. Si è parlato ...

Juventus - i possibili tre colpi di Sarri : fra questi Koulibaly : Dopo la finale di Champions League, prevista per sabato 1 giugno, sono possibili evoluzioni per la panchina della Juventus: è stato lo stesso direttore sportivo bianconero a confermarlo nel prepartita di Sampdoria-Juventus, match dell'ultima giornata di campionato di Serie A. Lo stesso ha escluso l'arrivo di Guardiola, ribadendo che novità potrebbero esserci ad inizio giugno, per rispetto soprattutto dei club impegnati nella finali delle ...

Calciomercato Juventus - 5 possibili colpi in difesa : tra questi Umtiti : In attesa di definire ed ufficializzare il nuovo tecnico, la Juventus continua a lavorare sul mercato cercando di allestire una rosa competitiva per la Serie A e soprattutto per la Champions League. Alcuni acquisti saranno effettuati indipendentemente dal volere del prossimo allenatore. Come scrive Tuttosport, la dirigenza starebbe monitorando soprattutto il mercato dei difensori, considerati il ritiro di Andrea Barzagli e il probabile addio di ...

Calciomercato Juventus - ultime notizie : Icardi e De Ligt colpi possibili : Calciomercato Juventus, ultime notizie: Icardi e De Ligt colpi possibili Ora che è certo il cambio in panchina, si rimescolano non poco le carte in casa Juventus per quanto riguarda il Calciomercato, sia in entrata che in uscita. Calciomercato Juventus: le bocciature di Allegri Oltre a quelle riguardanti il lato economico del rinnovo, sembra che le divergenze tra Allegri e la Juventus abbiano riguardato soprattutto il maggiore peso ...

Paratici sarebbe pronto a costruire Juve senza Pjanic : 3 possibili colpi - tra questi Pogba : In attesa dell'incontro fra il presidente della Juventus, Andrea Agnelli ed il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, la dirigenza avrebbe già iniziato al lavorare sul mercato per rafforzare una rosa che necessita di qualità soprattutto a centrocampo. La sconfitta nei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax pesa molto. Non è da escludere una vera e propria rivoluzione di mercato che, però, passerà inevitabilmente anche dalle ...

Inter - Conte sarebbe ad un passo - tra i possibili colpi di mercato anche Chiesa : Sembra solo una formalità ma, secondo Tuttosport, Antonio Conte a questo punto sarebbe davvero ad un passo dall'Inter. I rumors su un suo arrivo sulla panchina nerazzurra si fanno sempre più forti e questa mattina qualcuno ha parlato perfino di un viaggio imminente a Nanchino per conoscere di persona il patron di Suning, Jindong Zhang. Un iter molto simile a quello seguito dall'attuale amministratore delegato, Giuseppe Marotta, che, dopo l'addio ...

Raiola sarebbe pronto a trattare possibili colpi con la Juventus : tra questi Pogba : Ci attendiamo un grande mercato da parte della Juventus. Ma prima di tutto sarà importante il bilancio d'esercizio, previsto per fine giugno, in cui la Juventus dovrebbe confermare una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro. L'acquisto di Cristiano Ronaldo dovrebbe quindi pesare dal punto di vista finanziario, in quanto è un investimento che dovrebbe portare dei benefici economici non nell'immediato ma alla lunga. Questa perdita potrebbe ...

Mercato Juventus - Allegri chiede garanzie : ecco i possibili colpi bianconeri : Mercato Juventus – Questione di giorni e finalmente ci sarà l’incontro Agnelli-Allegri durante il quale verranno gettate le basi per il futuro della Juventus. Tanto chiacchierato (se ne parla da febbraio), il vertice dovrà sancire in maniera definitiva la conferma del tecnico toscano alla guida dei bianconeri e tracciare le linee guida per il futuro. All’incontro il […] More

Allegri - possibili tre colpi di mercato per restare alla Juve - tra questi c'e Kanté : Potrebbe esserci una sorta di rivoluzione di mercato in Serie A in estate e potrebbe riguardare anche le panchine. I top club del campionato italiano devono ancora ufficializzare la permanenza degli attuali allenatori, da Juventus ad Inter fino ad arrivare a Milan, Roma, vi è molta incertezza da questo punto di vista. Nonostante le voci che arrivano dalla Spagna e che confermano la possibilità di un arrivo di Guardiola alla Juventus, la maggior ...

Calciomercato Juve - quattro possibili colpi a centrocampo - fra questi Milinkovic-Savic : La disfatta in Champions League della Juventus ha messo in evidenza nella rosa bianconera diversi limiti soprattutto in difesa e a centrocampo: l'assenza di Chiellini è pesata e Rugani non è riuscito a sostituirlo in maniera adeguata, ma anche nella mediana, la gioventù e la qualità dell'Ajax hanno sovrastato il centrocampo bianconero. Ed è quindi molto probabile che i maggiori investimenti nel mercato estivo bianconero riguarderanno appunto ...

Calciomercato Juventus - tre possibili super colpi per la Champions : tra questi Skriniar : La Juventus è molto attiva sul mercato in questo periodo. Dopo la bruciante eliminazione dalla Champions League, infatti, la dirigenza bianconera sta già monitorando alcuni dei migliori talenti del mondo in difesa. Il primo obiettivo è De Ligt, fortissimo difensore dell'Ajax autore del gol che ha condannato la Juventus all'eliminazione dalla massima competizione continentale. Su di lui, però, ci sono alcuni top club europei (tra i quali il ...

Juventus - cinque colpi possibili per blindare Allegri : tra questi Milinkovic-Savic : A meno di clamorosi stravolgimenti, la Juventus, la prossima stagione, ripartirà da Max Allegri, il quale sarebbe pronto a convincere la dirigenza bianconera ad una sorta di 'rivoluzione' di mercato. Quello che servirebbe alla Juventus sono forze fresche, nelle gambe e nella testa, ecco perché potrebbero esserci almeno 5 arrivi in ruoli chiave, alle quali inevitabilmente corrisponderanno anche delle cessioni. Uno dei settori su cui la dirigenza ...