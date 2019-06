VIDEO – “Sarri maglie a strisce? Ne parlavo dopo Empoli-Milan” | Una menzogna! Queste le

forzazzurri

(Di giovedì 20 giugno 2019) Sarri spiega alcune sue dichiarazioni fatte in passato contro i bianconeri Al nuovo tecnico della Juventus Sarri, è stato chiesto in conferenza stampa di presentazione alla Juve di spiegare alcune dichiarazioni che lo stesso ha fatto in passato contro i bianconeri. Questa la sua risposta: “Alcune mie parole del passato sono state strumentalizzate, una mia uscita polemica sulleper esempio eraun-Milan”. Ebbene, come avrete modo di vedere neldi seguito, quando Sarri fece la dicharazione in questione era già allenatore del Napoli. Altro che-Milan… Potrebbe interessare anche Da Roma: “Manolas al Napoli solo ad una condizione. I giallorossi vogliono due azzurri” L'articolo– “Sarri? Ne-Milan”, Unale immagini che lo sbugiardanote proviene da ...

GoalItalia : Douglas Costa si incatena alla Juventus ???? 'Con Sarri faremo grandi cose. Ora è tutto nuovo con lui, quindi rest… - GoalItalia : Atterrato a Torino con un volo privato: alla Juventus sta per iniziare l’era #Sarri ???? [@romeoagresti] - juventusfc : Qui #AllianzStadium! Alle 11 inizia la conferenza stampa di presentazione di Maurizio #Sarri! Live su @JuventusTV,… -