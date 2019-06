Truppe M5s disorientate dalla bomba lanciata da Di Battista

huffingtonpost

(Di giovedì 20 giugno 2019) Tenta la spallata al cappio dei due mandati pensando di far contenti gli attuali parlamentari, ma in realtà crea un effetto destabilizzante. “Alessandro Diparla per creare il caos dentro e fuori il Parlamento”, sostiene qualche deputato in Transatlantico. Le parole dell’ex deputato, pronunciate ieri durante “Otto e mezzo”, fanno storcere il naso a buona parte del mondo pentastellato, che non apprezza i continui attacchi al governo. Ma c’è anche un’altra buona fetta che invece si sente rincuorata. Il sottosegretario Manlio Di Stefano, molto vicino al Dibba ma anche a Luigi Di Maio, per esempio durante la trasmissione Agorà arriva a ipotizzare che “se non si dovesse arrivare alla metà della legislatura si potrebbe immaginare una deroga per permettere una terza candidatura” in barba a tutte le ...

