Se 70 milioni di persone in fuga vi paion pochi

Oltre 70 milioni di persone in fuga da guerra e persecuzione : nel 2018 aumentano i rifugiati : Sono circa 70,8 milioni le persone che nel 2018 erano in fuga da guerre, persecuzioni e miseria. L' Unhcr sottolinea come si tratti del livello totale di sfollati più alto mai registrato in settant'anni di monitoraggio. I due terzi dei rifugiati ad oggi nel pianeta vengono da soli cinque Paesi, e ad accoglierli sono maggiormente gli Stati sottosviluppati. Lo riporta l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), nel suo ...

Frode transnazionale - sequestrati 83 milioni di euro : 49 persone indagate : sequestrati 83,5 milioni di euro dopo un’indagine su una maxi evasione fiscale messa a segno da un’organizzazione che aveva base in Campania. La Guardia di Finanza di Napoli e Lucca, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, sta indagando 49 persone per Frode nel commercio di prodotti tecnologici e informatici. Gli investigatori hanno scoperto un giro di fatture false per circa 500 milioni di euro. L'articolo Frode transnazionale, ...

Salario minimo M5S : Di Maio “prima del 2020 per 3 milioni di persone” : Salario minimo M5S: Di Maio “prima del 2020 per 3 milioni di persone” Dopo il decreto dignità e l’introduzione del reddito di cittadinanza, il prossimo obiettivo per riformare il mercato del lavoro riguarda l’introduzione di un Salario minimo. Di Maio è convinto della necessità di portare avanti la proposta e di applicarla in tempi brevi. In un post apparso di recente sul blog delle stelle – canale di comunicazione ...

Argentina e Uruguay senza luce : mega black out per 48 milioni di persone : Paura per la situazione degli ospedali e per le devastazioni di negozi. Al buio oltre Argentina e Uruguay anche parti del...

Disastri naturali : solo a maggio in Cina colpite dieci milioni di persone : Sono quasi dieci milioni le persone coinvolte dai Disastri naturali avvenuti in Cina a maggio. Lo rivela il Ministero per la Gestione delle Emergenze di Pechino, secondo cui questi fenomeni hanno provocato 43 morti, 4 dispersi e 127.000 sfollati, trasferiti dalle autorità in altri luoghi. Questi Disastri naturali hanno causato a maggio perdite economiche dirette per 11,96 miliardi di yuan (circa 1,7 miliardi di dollari USA), distruggendo ...

Inondazioni in Cina : colpite 9 città e oltre 2 milioni di persone : In Cina oltre 2 milioni di persone sono state colpite dalle conseguenze delle Inondazioni causate da piogge torrenziali nella provincia di Jiangxi: si contano al momento circa 150mila sfollati, secondo quanto reso noto dall’Ufficio provinciale di gestione delle emergenze. Xinhua riferisce che da giovedì scorso intense precipitazioni hanno causato violente Inondazioni in 9 città della provincia: colpiti 137.200 ettari di colture, 1.353 ...

Sette milioni di persone muoiono per l’inquinamento atmosferico - “le fonti rinnovabili sono il futuro” : Il tema scelto nel 2019 per celebrare la 47ª edizione della Giornata mondiale dell’ambiente è “Sconfiggere l’inquinamento atmosferico”: circa 7 milioni di persone in tutto il mondo muoiono prematuramente ogni anno a causa dell’aria inquinata. Il Consiglio Nazionale dei Geologi, sempre attento alle tematiche dell’ambiente, aderisce come ogni anno a questa iniziativa, proclamata nel 1972 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che si ...

Acqua - ASviS e WWF : le perdite nella rete idrica potrebbero soddisfare le esigenze di 10 - 4 milioni di persone : Di Acqua disponibile ne abbiamo sempre meno, eppure in Italia continuiamo a sprecarla. Il Rapporto ASviS riporta dati Istat che inchiodano il nostro Paese sul tema dello spreco di uno dei beni più preziosi che abbiamo: la perdita giornaliera reale dalle reti di distribuzione dell’Acqua potabile dei comuni capoluoghi di provincia ammonta a circa 50 metri cubi per ciascun chilometro di rete, cioè un volume che secondo il Rapporto ASviS 2018, ...