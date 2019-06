Salute | nel 2045 il numero di diabetici over 65 è destinato a raddoppiare

Salmonella - il Ministero della Salute ritira il salame del marchio San Lorenzo : "rischio microbiologico" : ritirato un lotto di salame a causa di un elevato rischio microbiologico per i consumatori. A dare l'allarme è stato il Ministero della Salute, che nel comunicato datato 17 giugno, riferisce il numero del lotto interessato. Si tratta del 19041005, venduto col marchio San Lorenzo e prodotto dalla dit

Ministero della Salute richiama lotto di salame per presenza di salmonella : Avviso di richiamo lanciato oggi dal Ministero della salute attraverso la sezione dedicata del proprio portale. Ad essere interessato dal ritiro dai negozi è un lotto del salame venduto col marchio San Lorenzo e prodotto dalla ditta Santini. Il motivo del ritiro del salame è la possibile presenza di salmonella.

Lady Gaga lancia un programma di Salute mentale nelle scuole : “Voglio il pronto soccorso psicologico” : Da sempre attiva nel campo della prevenzione per la salute mentale, Lady Gaga lancia un programma destinato agli studenti delle scuole americane, per sensibilizzarli sul tema ed aiutarli a riconoscere e curare le patologie. La popstar lo ha annunciato sul palco della sua residency Enigma in corso a Las Vegas, lo scorso mercoledì: realizzato in collaborazione con il National Behavioural Health Council - una sorta di omologo del nostro ...

Presenza di salmonella - Ministero della Salute ritira lotto di salsiccia dai negozi : L'avviso di richiamo di prodotti alimentari pubblicato oggi dal Ministero della salute attraverso il suo portale dedicato agli avvisi di sicurezza. Il ritiro riguarda un lotto di salsiccia venduto sfuso ed è scattato dopo che controlli hanno scoperto la Presenza del batterio della salmonella nel prodotto.Continua a leggere

Nel 2017 in Italia spesi 204 miliardi di euro per la Salute : Nel 2017 la spesa per la salute in Italia è stata di 204 miliardi di euro, di cui 154 miliardi per spesa sanitaria, 41 miliardi e 800 spesa sociale

Salute : sfida a nuoto nello Stretto di Messina per ricordare i pericoli dell’ictus : Attraversare a nuoto lo Stretto di Messina. La partenza è prevista per mercoledì 12 giugno, condizioni meteo e mare permettendo, da Capo Peloro (Messina), con arrivo a Cannitello, nei pressi di Villa San Giovanni (Reggio Calabria). E’ l’impresa di Alberto Sassoli che ha deciso di nuotare per oltre 3,5 km, insieme ad altri 30 ‘supersportivi’, per ricordare sua madre, scomparsa a causa di un ictus. L’iniziativa si propone, ...

Allerta Caldo - scatta l’allarme del Ministero della Salute : nel weekend 2 città da “bollino arancione” : Pubblicato il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute: per la prima volta quest’anno in due città italiane domenica 9 sarà in vigore l’Allerta 2 (“bollino arancione”), con condizioni meteo con potenziali effetti negativi sulla Salute della popolazione, in particolare dei sottogruppi più a rischio. In altre 9 delle 27 città oggetto di monitoraggio, sarà invece in vigore l’Allerta livello 1 ...

Nave Legalità - marinaio con legionella : ministero della Salute scrive alle scuole : Un marinaio dell’equipaggio della Nave della Legalità ha contratto la legionella. “Presumibilmente” a bordo, scrive il ministero della Salute in una comunicazione che è stata inviata alle scuole cui appartengono i 1.500 studenti presenti. E ora nei prossimi 10 giorni, tutti coloro che si trovavano sull’imbarcazione e hanno viaggiato fra Civitavecchia e Palermo dal 22 al 24 maggio dovranno stare attenti ai sintomi indicati nella comunicazione e ...

Ritardi nello smaltimento dei rifiuti radioattivi. In pericolo la nostra Salute : Se pensavate di aver chiuso con il nucleare italiano più di 30 anni fa, con i referendum, vi siete sbagliati di grosso. Ancora nessuno sa dove l’Italia metterà in sicurezza e in via definitiva i propri rifiuti radioattivi e la Sogin, la società preposta allo smantellamento degli impianti nucleari italiani e alla gestione dei rifiuti radioattivi, negli anni ha accumulato gravi Ritardi. Quindi è difficile ...

Il mercurio nell’acqua in bottiglia : studio svela origine ed effetti sulla Salute : L’Istituto per la dinamica dei processi ambientali del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Idpa) ha coordinato uno studio sulle concentrazioni di mercurio (Hg) nelle acque minerali naturali italiane in bottiglia. La ricerca “Ultra-trace determination of total mercury in Italian bottled waters” (determinazione di ultra-tracce di mercurio nelle acque in bottiglia italiane) è stata pubblicata sulla rivista Chemosphere, in collaborazione con ...

Salute : GAVI fornisce oltre 9 milioni di dollari per finanziare le vaccinazioni anti-Ebola nell’Est del Congo : GAVI, l’Alleanza per i Vaccini, ha reso disponibile un ulteriore finanziamento di 9.2 milioni di dollari che si va ad aggiungere a quanto già stanziato per sovvenzionare le vaccinazioni anti-Ebola nell’Est della Repubblica Democratica del Congo, dove l’epidemia ha già mietuto più di 1.100 vittime. Il nuovo finanziamento per l’OMS, L’Organizzazione mondiale della sanità, supporterà i costi vivi per le vaccinazioni, sovvenzionando le squadre ...

Salute : nello “sdijuno” abruzzese il segreto della longevità - la scoperta dei ricercatori : L’Abruzzo, nota regione degli arrosticini, è figlia di una tradizione culinaria che affonda le radici nel territorio. Argomenti, questi, che tornano nella ricerca del’Università di Teramo che ha da poco concluso uno studio “Centenari” della regione e sulle abitudini alimentari e sulle caratteristiche metaboliche della popolazione abruzzese tra i novanta e i cento anni. In totale sono 150 i Comuni della Regione con un ...

Salute : un neonato su sette nel mondo nasce sotto peso - più vulnerabili a problemi di Salute futuri : Un neonato su sette nel mondo nasce sotto peso il che può accompagnarsi a problemi di salute nel corso della vita. Nel mondo ogni anno sono 20,5 milioni in neonati con un peso inferiore ai 2500 grammi (dati relativi al 2015) ed oltre il 90% di questi casi si concentra nei paesi a basso e medio reddito. Questi i risultati principali riportati in un lavoro pubblicato sulla rivista “The Lancet Global Health”. Ma il problema non è ...

Salute : il consumo di alcol è in crescita - nel 2030 berrà il 50% popolazione : Un mondo che consuma sempre più alcol il nostro, dati alla mano lo afferma uno studio pubblicato dalla rivista “Lancet”, secondo cui al 2030 la metà della popolazione mondiale consumerà abitualmente alcol e il 23% lo farà in modo eccessivo almeno una volta al mese. Lo studio condotto dall’Università di Dresda, si basa sui dati dell’OMS e del Global Burden of Diseases, ha calcolato che globalmente il consumo di alcol ...