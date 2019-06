Maxwell nei guai | denunciato dalla moglie

calcioweb.eu

(Di giovedì 20 giugno 2019)per il terzino ex Inter, Barcellona e Paris Saint Germain e oggi coordinatore tecnico del club franceseche nelle ultime ore è statoGiulia Reverendo Andrade per violenza domestica. Secondo il portale brasiliano “G1” la denuncia sarebbe stata presentata lo scorso marzo e le violenze sarebbero cominciate nel 2012. Poi una serie di maltrattamenti e anche minacce di morte fino, poi dopo il ritorno a Belo Horizonte alte umiliazioni tramite messaggi e telefonate. L’ex calciatore ha negato tutto: “Mi dispiace vedere come la persona con cui ho convissuto e che e’ la madre dei miei meravigliosi figli possa usare la legge in questo modo. Ma per il bene dei miei figli dimostrero’ la mia completa innocenza e che tutto questo e’ solo una bugia”. Terremoto nel calcio italiano: presunta combine, ...

