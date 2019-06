ilpost

(Di giovedì 20 giugno 2019) Ladi, in, hadiun riscatto di(530.000 euro circa, daperò in bitcoin) a degli hacker che sono riusciti a rendere in parte inutilizzabili i computer del sistema informatico cittadino.

ninefix : RT @ilpost: La città di Riviera Beach, in Florida, ha deciso di pagare 600mila dollari per provare a liberarsi da un attacco informatico ht… - ilpost : La città di Riviera Beach, in Florida, ha deciso di pagare 600mila dollari per provare a liberarsi da un attacco in… - OmarSiviero : RT @TomsHWItalia: La cittadina di Riviera Beach (Florida) ha alzato bandiera bianca nei confronti degli hacker: il consiglio comunale infat… -