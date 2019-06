Juice | missione dell’ESA per esplorare i satelliti di Giove

romadailynews

(Di giovedì 20 giugno 2019) Appena ieri è stato siglato il contratto tra l’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e l’Arianespace per il lancio dellaeuropea(JUpiter ICy moons Explorer) che giungerà su. L’accordo è stato siglato presso il Salone internazionale dell’aeronautica e dello spazio di Parigi-Le Bourget. Lo scopo dellaè quello dile tre lune ghiacciate di: Callisto, Ganimede ed Europa, che sotto la superficie nascondono probabilmente oceani di acqua liquida e salata, potenzialmente in grado di ospitare forme primitive di vita. Il lancio è previsto nel 2022 dalla base spaziale di Kourou, nella Guyana francese: la sonda arriverà nel sistema gioviano dopo un viaggio di circa 7 anni, quindi, stando al programma, alla fine del 2029. La sonda spaziale coprirà un percorso per un totale di 600 milioni di chilometri, prima di entrare nell’orbita del ...

